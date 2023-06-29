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أخبار العالم

محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من بيل جيتس .. لهذا السبب

صدى البلد

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من بيل جيتس الرئيس المشارك لـ "مؤسسة بيل وميليندا جيتس".

وهنأ خلاله بن زايد بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها دوام الخير والنماء والازدهار، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية.


وبحث وبيل جيتس مع بن زايد ، خلال الاتصال إمكانيات تعزيز التعاون المشترك والمبادرات في مواجهة الأمراض الوبائية في العالم مثل "مرض شلل الأطفال"، والخطوات النوعية المتقدمة التي تحققت في هذا المجال خلال الفترة الماضية.

وذلك بالإضافة إلي مواجهة "الأمراض المدارية المهملة"، ودور "منتدى بلوغ الميل الأخير" في حشد الجهود الدولية وتسريعها لمساعدة المجتمعات الفقيرة في القضاء على الأمراض الخطيرة التي تهدد حياتها.


و تناول الاتصال أهمية الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري.


وتطرق بن زايد وبيل غيتس، في هذا السياق، إلى أهمية الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في تعزيز جهود البحث عن حلول ناجحة ومستدامة لمواجهة التحديات البيئية.


بالإضافة  إلى مناقشة فرص التعاون بين "COP28" و"مؤسسة بيل وميليندا جيتس" لمواجهة تأثير تغيرات المناخ على صحة الإنسان.


وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن شكره لبيل جيتس لتهنئته بالعيد، مؤكداً حرص دولة الإمارات على الإسهام في توسيع آفاق التعاون الدولي في مواجهة الأمراض التي تهدد حياة المجتمعات وتعيق تنميتها، ودعم الدولة مختلف المبادرات النوعية والجهود العالمية المعنية بهذا الشأن.

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من جانبه ثمن بيل جيتس، خلال الاتصال، الدور الإنساني الهام الذي تقوم به دولة الإمارات لتقديم المساعدات إلى العديد من المجتمعات في العالم.

وفي مختلف الظروف مما كان له كبير الأثر في الفئات المستهدفة، مثمناً دور صاحب رئيس الإمارات الفاعل في القضاء على شلل الأطفال.

 وأكد بيل جيتس أن دولة الإمارات تعد شريكاً رئيساً وداعماً مهماً لجهود "مؤسسة بيل وميليندا جيتس" في العديد من المبادرات الصحية والإنسانية العالمية التي تستهدف تحسين حياة الإنسان حول العالم.

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