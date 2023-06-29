يهدد الجيش الأوكراني.. الكشف عن أخطر سلاح روسي في الحرب

قال موقع “19 فورتي فايف” الأمريكي، اليوم الخميس، طائرة لانسيت الروسية بدون طيار تشكل أحد أكبر التهديدات لـ الجيش الأوكراني.

وقال الموقع: ”تولي روسيا مزيدا من الاهتمام لاستخدام ذخيرة مدفعية، أو طائرات كاميكازي بدون طيار، والتي يمكنها البحث عن أهداف مناسبة وتوجيه ضربات دقيقة مميتة".

وأضاف أن الطائرة بدون طيار الروسية سلاح فعال واقتصادي للغاية يمكن استخدامه للاستطلاع والهجوم على قوات العدو.

وأشار إلى أن وزنها منخفض، 12 كيلوجرامًا، بما في ذلك ثلاثة كيلوجرامات من الشحنة القتالية للطائرة بدون طيار.

وأوضح أن “لانسيت ينظر إليها بشكل متزايد على أنها واحدة من أكبر التهديدات للقوات الأوكرانية".