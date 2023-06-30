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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صعود الدولار.. تصريحات رئيس الفيدرالي تهبط بأسعار الذهب اليوم الجمعة 30-6-2023

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-6-2023، بعد سلسلة من الارتفاعات ليسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة هبوطا وكذلك سعر الجرام عيار 18 وسعر الجنيه الذهب.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 30 جنيها ليسجل مستوى 2270 جنيها مقارنة بـ 2300 جنيه.. فيما سجل جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة مستوى 1946 جنيها.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-6-2023

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24بيع 2,571 شراء 2,594
عيار 22بيع 2,357 شراء 2,378
عيار 21بيع 2,250 شراء 2,270
عيار 18بيع 1,929 شراء 1,946
عيار 14بيع 1,500 شراء 1,513
عيار 12بيع 1,286 شراء 1,297
الاونصةبيع 79,971 شراء 80,682
الجنيه الذهببيع 18,000 شراء 18,160
الكيلوبيع 2,571,429 شراء 2,594,286
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

ظلت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في حوالي أربعة أشهر بعدما ترك جيروم باول رئيس الفدرالي الأميركي الباب مفتوحًا أمام رفع أسعار الفائدة مجددًا بهدف كبح جماح التضخم.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.25% إلى 1912.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:23 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن النفيس قد سجل أمس الأربعاء أدنى مستوياته منذ منتصف مارس آذار عند 1902.69 دولار للأونصة.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% لتسجل 1920.50 دولار للأونصة.

واستقر مؤشر الدولار دون تغير يذكر.

وقال باول إن من المرجح رفع أسعار الفائدة مرتين أخريين وتوقع ألا يتراجع التضخم إلى مستوى 2% المستهدف قبل عام 2025.

وبحسب خدمة فيدووتش التابعة لشركة سي.إم.إي، يتوقع المستثمرون الآن بنسبة 81% رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في يوليو.

ويؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تراجع الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدا.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 22.86 دولار للأونصة بينما زاد البلاتين 0.7% إلى 916.73 دولار، وقفز البلاديوم 1% إلى 1261.66 دولار بعدما هبط لأدنى مستوياته في أربع سنوات ونصف السنة في الجلسة الماضية.

ارتفاع سعر الدولار

ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في أسبوعين، اليوم الخميس، بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية أن سوق العمل ظل على أساس صلب، مما يمنح الفيدرالي الأمريكي فرصة لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

وارتفعت توقعات السوق برفع الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في يوليو إلى 86.8٪ بعد البيانات مقابل 81.8٪ في الجلسة السابقة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.204٪ إلى 103.150 بعد أن صعد في وقت سابق إلى 103.44 مسجلا أعلى مستوى منذ 13 يونيو.

وارتفع الدولار مقابل الين الياباني لليوم الثالث على التوالي، مسجلاً أعلى مستوى جديد في 7-1 / 2 شهرًا عند 144.90، حيث من المتوقع أن تظل خطط سياسة البنك المركزي الأمريكي والياباني على طرفي نقيض من الطيف.

وتراجع الين بنسبة 0.07٪ مقابل الدولار إلى 144.59 للدولار.

ولم يستبعد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في حديثه في مؤتمر البنك المركزي الأوروبي، زيادة سعر الفائدة في اجتماع يوليو لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مشيرًا إلى أن المزيد من رفع أسعار الفائدة قادم من البنك المركزي.

وقال إنه لا يرى التضخم ينخفض إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ حتى عام 2025 على الأقل.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 30-6-2023

الوحدةريال سعودىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24230.16 ريال$61.38
سعر الذهب عيار 22210.98 ريال$56.26
اسعار الذهب عيار 21201.40 ريال$53.71
اسعار الذهب عيار 18172.62 ريال$46.03
سعر الذهب عيار 14134.26 ريال$35.80
سعر الذهب عيار 12115.08 ريال$30.69
اسعار أوقية الذهب7,158 ريال$1,909
اسعار جنيه الذهب1,611 ريال$429.64
اسعار كيلو الذهب230,161 ريال$61,376
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية

واقترب الدولار من أعلى مستوياته في سبعة أشهر ونصف الشهر أمام الين بعدما أكدت تصريحات رئيسي البنكين المركزيين الأمريكي والياباني الاختلاف الكبير في مسار السياسة النقدية لكل منهما وذلك خلال مؤتمر استضافه البنك المركزي الأوروبي الليلة الماضية.
             
وقال جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي في إحدى لجان المؤتمر، بحضور رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي، إن من المرجح زيادة أسعار الفائدة مرتين أخريين هذا العام ولم يستبعد احتمال رفع أسعار الفائدة في يوليو.
             
وعلى النقيض من ذلك، أعاد أويدا التأكيد على أنه "لا تزال هناك مسافة ينبغي قطعها" من تحقيق معدل مستدام للتضخم عند 2% مصحوبًا بنمو كاف للأجور، وهما الشرطان اللذان حددهما بنك اليابان للتفكير في إنهاء سياسته النقدية شديدة التيسير.
             
وقفز الدولار 11.55% منذ أواخر مارس ، مسجلاً 144.62 ين أول أمس الأربعاء للمرة الاولى منذ العاشر من نوفمبر ما أثار تحذيرات شفهية من مسؤولين بالحكومة اليابانية هذا الأسبوع من أن الحركة ربما تكون أسرع من اللازم.
             
وتدخلت وزارة المالية وبنك اليابان في سوق العملة الخريف الماضي عندما ارتفع الدولار متجاوزًا 145 ينًا.
             
وبلغ الدولار 144.265 ين ياباني في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس.
             
ولم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية أخرى، من بينها الين واليورو والإسترليني، ليسجل 102.94 بعدما ارتفع 0.46% خلال الليل.
             
واستقر اليورو عند 1.09125 دولار بعدما هبط 0.45% أمس الأربعاء. وارتفع الإسترليني 0.07% إلى 1.6445 دولار مستردًا بعض خسائر الجلسة الماضية التي بلغت 0.88%.
             
وارتفع الدولار الأسترالي في أحدث معاملة 0.3% إلى 0.66205 دولار مستردًا بعض عافيته بعدما هبط 1.27% أمس.

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