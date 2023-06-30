برلمانية : ثورة 30 يونيو بداية الإعلان لميلاد الجمهورية الجديدة

تقدمت النائبة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة والشرطة والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدة ان تلك الثورة هي بداية الاعلان لميلاد الجمهورية الجديدة ومحطة فارقة في تاريخ مصر المعاصر.

وأكدت النائبة"هند حازم حبيب" أن ثورة الـ 30 من يونيو والتي خرج فيها أبناء الشعب المصري ضد حكم جماعة الاخوان سوف تظل في الأذهان كدليل على مدي وعي الشعب المصري ورفضه للمخططات الارهابية والتي تهدف إلى النيل من حرية وكرامة المصريين كما انها دليل علي مدي انحياز القوات المسلحة ووقوفها خلف الشعب المصري ومطالبه.

وأضافت عضو مجلس النواب أن من أهم مكتسبات ثورة 30 يونيو هو تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس للجمهورية ذلك الرجل الوطني المخلص المحب لبلده متحملا العديد من الصعاب حتي استطاع ان يعبر بمصر الي بر الأمان محققا العديد من النهضة في مختلف القطاعات سواء الاقتصادية والاجتماعية والصحية من خلال المشروعات التنموية المختلفة بالإضافة إلى أن مصر خلقت لنفسها بعد الثورة، مكانة كبيرة بالإنجازات المتتالية التى حققتها.

وأشارت النائبة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب إلى أن من أبرز ما حققته ثورة 30 يونيو هو إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مبادرة حياة كريمة والتى غيرت وجه الحياة فى مصر وحققت الاستقرار، ووفرت المناخ الآمن لكافة أبناء الوطن مضيفة ان من أبرز من توفرت لهم حياة كريمة هم فئة الأشخاص من ذوي الاعاقة بفضل توجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بهم وإطلاق العديد من التكليفات بتلبية مطالبهم المختلفة والمتعددة.