مندوب الجماعة في الاتحادية|مدحت العدل: مرسي كان رئيس جمهورية يعمل لدى المرشد.. فيديو

قال المؤلف مدحت العدل، إن محمد مرسي كان رئيس جمهورية يعمل لدى المرشد.

وأضاف خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس،:" في لحظة إطلاق مرسي للإعلان الدستوي، ونزل فنانون كتير أمام المنصة في مدينة نصر، اعتراضًا على الإعلان الدستوي، والجميع لديه شعور أن محمد مرسي كان رئيس جمهورية يعمل لدي المرشد، مندوب الجماعة في قصر الاتحادية، ولم تكن الفكرة مقبولة بالنسبة للجميع، ولم يكن الوضع طبيعياً لدولة في حجم مصر".

وأكمل: "اشتركت في الحراك منذ أول يوم، بداية من إنتاج فيلم الداعية، وتم تحضيره وعرض في رمضان بعد سقوط الإخوان، وصورنا مسلسل الداعية أثناء حكم الإخوان، وكانت فكرته واحد داعية بيحرم المزيكا ولم ييجي يحب واحدة يحب واحدة بتاعت مزيكا".