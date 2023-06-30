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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"كورال روح الشرق" يحيى أولى ليالى احتفال الإنتاج الثقافى بثورة 30 يونيو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، تنطلق فعاليات احتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، فى التاسعة من مساء اليوم الجمعة على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .

يحيى كورال روح الشرق بجامعة عين شمس، أولى ليالى الإحتفال ويشدو بأشهر الأغانى الوطنية التى قدمها كبار نجوم الطرب فى مصر والعالم العربى، والتى تحتل مكانة كبيرة فى قلوبنا .

يشار إلى أن فعاليات البرنامج تقدم مجانا للجمهور يوميا فى الفترة من ٣٠ يونيو وحتى ٥ يوليو المقبل، وذلك ضمن العديد من الفعاليات التى تنظمها وزارة الثقافة فى مختلف القطاعات التابعة لها، احتفالا بذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة .

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة فعاليات احتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافى المخرج خالد جلال ذكري ثورة ٣٠ يونيو

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