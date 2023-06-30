سكرتير عام حزب الغد : 30 يونيو ثورة تصحيح المسارات

هنأ إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد، الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة ٣٠ يونيو.

وشبه إسماعيل في بيان، ثورة ٣٠ يونيو (بثورة تصحيح المسارات) بسبب تراكمات وتركة ثقيلة منذ عهود طويلة بخلاف الهدف الرئيسى وهو التخلص من الإخوان بإرادة الشعب المصرى الحريص على وطنه واستقلاله، والذى لبى نداء قائد القوات المسلحة ودعمه لثقة الشعب فى جيشه وقياداته ورأى أن ٣٠ يونيو، ثورة لتصحيح القوانين والتشريعات، قائلًا: "تصحيح لمشاريع البنية التحتية.. تصحيح لإيقاف نهب المال العام.. تصحيح لإيقاف التجاوزات والمخالفات على أراضى الدولة.. تصحيح للحد من الفساد داخل المصالح الحكومية، لكن ما زال الطريق طويلًا ونتمنى الانتهاء من إجراءات انتخابات المحليات فى أقرب وقت".

وطالب إسماعيل بسرعة مناقشة الأطروحات المقدمة للحوار الوطنى كافة حتى يمكن الاستفادة منها فى المرحلة القادمة .