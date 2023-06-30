مدحت العدل : لم يتوقع أحد هذا السقوط السريع لجماعة الإخوان

قال المؤلف مدحت العدل، إن هناك عدد من الفنانين رفضوا المشاركة في مسلسل الداعية ورفضوا أيضاً المشاركة في حملة تمرد.

وأضاف خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء أمس الخميس، أنه لم يتوقع أحد هذا السقوط السريع لجماعة الإخوان.

وتابع: "مشكلة الإخوان مع الفن أن كل منا يلعب على مساحة الإبداع، ولذلك يخافوا من الخيال والفن، فيقول الفن حرام، ورحبنا في جبهة الإبداع بكل الطوائف، وجبهة الإبداع ضمت 3 آلاف مبدع في كل المجالات وكان معظم الاجتماعات في نقابة الصحفيين، وكان هناك فنانين عرب متواجدين متضامنين مع جبهة الإبداع".

برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو حتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.