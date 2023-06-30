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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا: لا تقييم مستقل بشأن وضع بريجوجين والجنرالات الروس

أرشيفية
أرشيفية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس الخميس، إنه ليس لديها أي تقييم مستقل بشأن وضع يفجيني بريجوجين قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، أو أي من الجنرالات الروس الآخرين.

وأكدت الوزارة في بيان لها أوردته وكالات الأنباء، أنها "تواصل مراقبة الوضع" في روسيا. وألمحت الوزارة إلى أن عدم الاستقرار في بلد كبير وقوة عسكرية مثل روسيا "دائمًا ما يثير القلق".

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ولفتت إلى أن أحداث، الأسبوع الماضي، في روسيا "ليس علامة على الاستقرار"، في إشارة إلى تمرد فاجنر، السبت الماضي، والذي انتهى سريعًا.

وأعلنت الخارجية الأمريكية استمرارها بحث الدول على عدم دعوة قوات فاجنر للانضمام إلى بلدانها، مبينة أنه من السابق لأوانه تحديد ما سيحدث بالضبط لقوات فاجنر في أي مكان.

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