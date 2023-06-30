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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سمير فرج: أحسن قرار للرئيس السيسي هو تخليص البلاد من حكم الإخوان .. ومصر تجني 3 مليارات دولار عوائد حقل ظهر سنويا

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

حل اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستيراتيجي، ضيفاً في برنامج "نظرة" تقديم الإعلامي حمدي رزق، المذاع علي قناة صدي البلد، للكشف عن العديد من الأمور الهامة التي حدثت خلال الفترة الماضية.

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سمير فرج: من أعظم قرارات السيسي تخليص مصر من حكم الإخوان.. فيديو

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سمير فرج: مصير الحرب في السودان يذهب إلى المجهول.. فيديو

 

كشف المفكر الإستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج، أن من أعظم القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي هو تخليص مصر من حكم جماعة الإخوان.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، أنه كان من الممكن أن تبقى مصر 50 عاما تحت حكم الجماعة.

أحسن قرار للرئيس السيسي هو تخليص مصر من حكم الإخوان
 

وأضاف سمير فرج، أن وزيرة الخارجية الأمريكية في عهد أوباما أكدت أن ما حدث في مصر خلال 2013 ثورة شعبية أيدها الجيش.

واختتم أن وزير الدفاع الأمريكي في عهد أوباما، أكد أن أحسن قرار للرئيس السيسي هو تخليص مصر من حكم الإخوان لأنه كان سيحولها لإيران وأفغانستان جديدة.

كشافا أن ما يحدث في السودان غير مسبوق في أي دولة حول العالم أن يكون هناك جيش ويتم تقسيمه إلى جيشين.

متابعا أن مصر تقف على الحياد من الأزمة السودانية ولا تقف مع طرف على حساب الآخر.

مصر تقف على الحياد من الأزمة السودانية


وأشار سمير فرج، إلى أن قائد قوات الدعم السريع حمدان دقلو طلب 7 سنوات حتى يندمج في الجيش الوطني.

وأكد أنه لا توجد مستشفيات في مناطق الحروب بالسودان ولا يوجد أكل ويعيش الناس حالة من المأساة، مؤكدا أن الناس لا تجد أكل ولا شرب ويتم احتلال المستشفيات.


واختتم المفكر الاستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج أن مصير الحرب في السودان يذهب إلى المجهول، مشيرا إلى أن أمن السودان هو أمن مصر.

وقال سمير فرج، أن محطة محمد نجيب العسكرية هي الأكبر في المنطقة، موضحا أن القواعد الأمريكية في المنطقة هي خاصة بالصيانة باستثناء محطة أنجرليك في تركيا والتي تضم 50 رأسًا نووية.

محطة محمد نجيب العسكرية هي الأكبر في المنطقة

 

وتابع أن السر في القوة العسكرية هو التخطيط للعمليات والتنفيذ.. وأكد المفكر الاستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج، أن مصر أقوى دولة عربية تليها المملكة العربية السعودية، طبقا لتصنيف مجلة جلوبال فاير باور.

وأكد أن أفريقيا كانت في حضن مصر خلال عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ويوجد الكثير من الشوارع والمنشآت باسمه في العديد من الدول الأفريقية.

وأضاف أن العلاقات المصرية مع دول القارة السمراء تراجعت بعد ذلك في عهد الرئيسين مبارك والسادات قبل أن يعيد الرئيس السيسي مصر لأفريقيا ويعيد أفريقيا لمصر.

 

واختتم المفكر الاستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج أن زيارة الرئيس السيسي لجيبوتي مهمة لكونها تحتوي على 6 قواعد عسكرية لـ 6 دولة مختلفة

وكشف المفكر الإستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج، أن تركيا كانت هي الإمبراطورية  العثمانية في الحرب العالمية الأولى وبعد هزيمتها تم سحب الجزر منها وضمها إلى اليونان وبالتالي تركيا لا يوجد لديها حقول غاز في المتوسط.

وتابع أنه لا يستطيع أحد الاقتراب من الحقول المصرية لأنها تمتلك القوة البحرية السادسة عالميا.


وأكد المفكر الإستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج، أن ترسيم الحدود مع اليونان حظى بإشادة كبيرة، لأن كل شركات الغاز الدولية لا تعمل دون وجود ترسيم للحدود.

مصر تجني 3 مليارات دولار من حقل ظهر سنويا

 

وأردف المفكر الإستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج، أن كل دولة لها 12 ميلا في البحر يحق لها إطلاق النار على من يتجاوزها وبعدها تكون المياه الدولية.


واستطرد أن مصر تجني 3 مليارات دولار من حقل ظهر سنويا، ويستمر إنتاجه حتى 2045، موضحا أن هناك 46 حقلا كشفيا جديدا يجرى العمل فيها حاليا.

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