بطريقة اقتصادية .. كفتة البرغل بطعم الكباب

إذا كنت تحاولين تقديم أكلات مختلفة في العيد نقدم لكي كفتة البرغل بطعم الكباب بطريقة اقتصادية بدون مكونات مكلفة.
المكوّنات::
كوب الا ربع برغل
نصف كيلو لحم مفروم
بصلة مبشورة
حبة طماطم وسط مبشورة
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
ملعقة صغيرة بابريكا
ملح و فلفل اسود
ملعقة كبيرة بهارات لحم أو كفتة
للتشكيل
ملعقة كبيرة كاتشب او ملعقة صغيرة صلصة طماطم
٢ ملعقة كبيرة زيت
الطريقة::
-يغسل البرغل جيدا و يصفي ثم تضاف عليه البصلة المبشورة بمائها و الطماطم المبشورة و تقلب جيدا
-يضاف البابريكا و الفلفل الأسود و البهارات علي البرغل و يقلب ثم يترك لمدة نصف ساعة او اكتر حتي يتشرب كل السوائل من الطماطم و البصل
-يضاف البرغل علي اللحم المفروم ثم يضاف البيكنج بودر و ملعقة صغيرة و نصف ملح و تعجن الكفتة جيدا حتي تكون عجينة ناعمة جدا و ممكن ان نضعها في الكبة او محضرة الطعام المهم ان تعجن جيدا
- لتشكيل الكفتة نقلب الزيت مع الكاتشب و نبلل اصابعنا و نبداء تشكيل الكفته علي الاعواد الخشبية
-توضع الكفتة في صينية مدهونة زيت و توضع في فرن ساخن مسبقا علي درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٢٠ دقيقة مع تقليبهى في منتصف الوقت وتقدّم مع سلطة طحينة و بالهنا والشفا .