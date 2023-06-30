بطريقة اقتصادية .. كفتة البرغل بطعم الكباب

إذا كنت تحاولين تقديم أكلات مختلفة في العيد نقدم لكي كفتة البرغل بطعم الكباب بطريقة اقتصادية بدون مكونات مكلفة.



المكوّنات::

كوب الا ربع برغل

نصف كيلو لحم مفروم

بصلة مبشورة

حبة طماطم وسط مبشورة

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة بابريكا

ملح و فلفل اسود

ملعقة كبيرة بهارات لحم أو كفتة

للتشكيل

ملعقة كبيرة كاتشب او ملعقة صغيرة صلصة طماطم

٢ ملعقة كبيرة زيت

الطريقة::

-يغسل البرغل جيدا و يصفي ثم تضاف عليه البصلة المبشورة بمائها و الطماطم المبشورة و تقلب جيدا

-يضاف البابريكا و الفلفل الأسود و البهارات علي البرغل و يقلب ثم يترك لمدة نصف ساعة او اكتر حتي يتشرب كل السوائل من الطماطم و البصل

-يضاف البرغل علي اللحم المفروم ثم يضاف البيكنج بودر و ملعقة صغيرة و نصف ملح و تعجن الكفتة جيدا حتي تكون عجينة ناعمة جدا و ممكن ان نضعها في الكبة او محضرة الطعام المهم ان تعجن جيدا

- لتشكيل الكفتة نقلب الزيت مع الكاتشب و نبلل اصابعنا و نبداء تشكيل الكفته علي الاعواد الخشبية

-توضع الكفتة في صينية مدهونة زيت و توضع في فرن ساخن مسبقا علي درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٢٠ دقيقة مع تقليبهى في منتصف الوقت وتقدّم مع سلطة طحينة و بالهنا والشفا .





