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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بطريقة اقتصادية .. كفتة البرغل بطعم الكباب

صدى البلد

إذا كنت تحاولين تقديم أكلات مختلفة في العيد نقدم لكي كفتة البرغل بطعم الكباب بطريقة اقتصادية بدون مكونات مكلفة.


المكوّنات::
كوب الا ربع برغل 
نصف كيلو لحم مفروم 
بصلة مبشورة 
حبة طماطم وسط مبشورة
ملعقة كبيرة بيكنج بودر 
ملعقة صغيرة بابريكا 
ملح و فلفل اسود 
ملعقة كبيرة بهارات لحم أو كفتة 
للتشكيل 
ملعقة كبيرة كاتشب او ملعقة صغيرة صلصة طماطم 
٢ ملعقة كبيرة زيت 
الطريقة::
-يغسل البرغل جيدا و يصفي ثم تضاف عليه البصلة المبشورة بمائها و الطماطم المبشورة و تقلب جيدا 
-يضاف البابريكا و الفلفل الأسود و البهارات علي البرغل و يقلب ثم يترك لمدة نصف ساعة او اكتر حتي يتشرب كل السوائل من الطماطم و البصل
-يضاف البرغل علي اللحم المفروم ثم يضاف البيكنج بودر و ملعقة صغيرة و نصف ملح و تعجن الكفتة جيدا حتي تكون عجينة ناعمة جدا و  ممكن ان نضعها في الكبة او محضرة الطعام المهم ان تعجن جيدا
- لتشكيل الكفتة نقلب الزيت مع الكاتشب و نبلل اصابعنا و نبداء تشكيل الكفته علي الاعواد الخشبية 
-توضع الكفتة في صينية مدهونة زيت و توضع في فرن ساخن مسبقا علي درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٢٠ دقيقة مع تقليبهى في منتصف الوقت وتقدّم مع سلطة طحينة و بالهنا والشفا .
 


 

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