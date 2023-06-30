ارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة 30-6-2023

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم الجمعة ارتفاعاً في درجات الحرارة بكافة أنحاء الجمهورية يصاحبها ارتفاع بالرطوبة .

طقس اليوم الجمعة

وتشهد حالة طقس اليوم الجمعة وفقا لتوقعات خبراء هيئة الارصاد أن يكون حار نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء .



طقس اليوم



ويشهد طقس اليوم في القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 23 درجة.

السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 22 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 30 للعظمى والصغرى 23 درجة.

شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 25 درجة.

جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 28 درجة.

أما عن نسب الرطوبة المتوقعة خلال طقس اليوم :

القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% ليلا و45% نهارا.

السواحل الشمالية 85% ليلا و 55 % نهارا.

جنوب سيناء 65% ليلا و 35% نهارا.

شمال الصعيد 65 ليلا و 25% نهارا.

جنوب الصعيد 35% ليلا و 20% نهارا.