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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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104 حاج لم يجدوا أماكن لهم في التفويج والسلطات السعودية تبحث المشكلة .. كيف واجهت مصر أزمة مخيمات حجاج السياحة ؟

حجاج
حجاج

- مشاكل في مخيمات حجاج السياحة 
-الحج السعودية ترسل كبار مسؤوليها لحل المشكلة 
- تقصير من بعض مراكز تقديم الخدمات للحجاج

 

غاب التنظيم الجيد لتسكين حجاج السياحة بمخيمات مني عقب ارتكاب شركة الطوافة السعودية خطئ لعدم توافر أماكن وفقا للتعاقد الذى ابرمته غرفة شركات السياحة معها لاستقبال نزلائها لتنتفض اللجان المصرية لتدارك الموقف حرصا على راحة حجاجها وحفاظا على راحتهم .


 رصدت لجان بعثة الوزارة المتواجدة حالياً بالمملكة العربية السعودية وجود بعض المشاكل في مخيمات حجاج السياحة بمشعر مِنى ومنها وجود 104 حاج لم يجدوا أماكن لهم في التفويج.


أعلنت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري، حالة الاستنفار بين لجان البعثة، حيث تم التوجه لهؤلاء الحجاج لمتابعة هذه المشكلة وحلها في أسرع وقت، وذلك في إطار حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لأحوال حجاج السياحة ومرافقتهم حتى الانتهاء من أداء مناسك فريضة الحج بالكامل، حيث تبين وجود تقصير من بعض مراكز تقديم الخدمات للحجاج في أداء الخدمة المتفق عليها للحجاج بمشعر مِنى.

 

وقد قامت البعثة بالتدخل والتواصل مع وزارة الحج السعودية التي سارعت بإرسال عدد من كبار مسئوليها وقاموا بحل المشكلة وألزموا مراكز خدمة الحجاج بتوفير مخيم بديل بكامل الخدمات لهؤلاء الحجاج، وحرصت لجان بعثة وزارة السياحة والآثار على التواجد مع الحجاج حتى الاطمئنان عليهم وإتمام عملية تسكينهم وتقديم كافة الخدمات لهم.

تحقيق عاجل


ومن جانبه، وجه وزير السياحة والآثار بأن يتم فتح تحقيق عاجل في تلك المشاكل والوقوف على أسباب حدوثها والتأكيد على تلافيها خلال تنظيم رحلات الحج بالمواسم القادمة، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه أي شركة سياحة يثبت تقصيرها في حقوق أي من الحجاج، كما سيتم مخاطبة وزارة الحج السعودية بمن يثبت تقصيره من مراكز خدمة الحجاج.


وأدارت بعثة الحج السياحي أزمة حجاج السياحة عبر التواصل مع كافة الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية وعلي رأسها وزارة الحج السعودية، وكذا بعض الجهات ذات الصلة بهذا الملف بالمملكة لإبلاغهم بهذه المخالفات والتأكيد على ضرورة الحفاظ على تعويضات هؤلاء الحجاج نظير عدم تقديم الخدمات المتفق عليها معهم، وقد حضر ممثلي تلك الجهات إلى مخيمات الحجاج للوقوف على طبيعة الأمر والمخالفات الموجودة على أرض الواقع، وقد تم حل العديد من المشاكل في حينه عن طريق توفير أماكن بديلة وكذا تكليفهم لمقدمي الخدمات بسرعة تلافي الملاحظات الخاصة ببعض الخدمات.

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