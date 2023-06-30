رسالة تهديد من ترامب إلى الصين بسبب قضية التجسس في كوبا

هدد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، الصين بأنه سيفرض عليها تعريفات جمركية حال توليه منصب الرئاسة، وذلك إذا لم تفكك موقع التجسس المزعوم في كوبا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ترامب قوله: "سأمنح الصين 48 ساعة لتفكيك موقع التجسس في كوبا وإلا قد تواجه المزيد من التعريفات الجمركية".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أفادت بأن بكين وهافانا أبرمتا اتّفاقا سريا لإقامة منشأة تنصت إلكتروني صينية في الجزيرة الواقعة في الكاريبي يُمكّنها مراقبة الاتصالات على امتداد جنوب شرق الولايات المتحدة.

والأسبوع قبل الماضي، حذّرت الصين الولايات المتحدة من "التدخل في شؤون كوبا الداخلية" ردا على تقارير أفادت بأن بكين تخطط لإنشاء قاعدة تجسس في كوبا، قبالة السواحل الأمريكية.

ووصفت هافانا التقارير المبنية على تصريحات أدلى بها مسؤولون أمريكيون لم تُكشف هوياتهم لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأنّها "كاذبة ولا أساس لها"، بينما اعتبر البيت الأبيض أنها غير دقيقة.

ولدى سؤاله عن القاعدة المفترضة في إيجاز صحافي دوري، قال الناطق باسم الخارجية الصينية وانج ونبين إن "لا علم" لديه بالأمر قبل أن ينتقد سياسة الولايات المتحدة حيال كوبا.

وأفاد "كما نعرف جميعا، يعد نشر الشائعات والافتراءات تكتيكا شائعا تتبعه الولايات المتحدة التي تملك براءة اختراع في التدخل بشكل متعمد في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى".

وأضاف "على الولايات المتحدة التأمل في نفسها ووقف التدخل في الشؤون الداخلية لكوبا تحت شعار الحرية والديموقراطية وإلغاء فورا الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على كوبا".