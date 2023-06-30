أشعلت السوشيال.. ياسمين صبري بقميص شفاف في عرض «البعبع».. سعره يتجاوز 35 ألف جنيه|شاهد

حضرت النجمة ياسمين صبري العرض الخاص لفيلمها الجديد "البعبع"، مع باقي أبطال العمل.

واختارت ياسمين صبري الظهور بلوك كاجوال بسيط، بقميص شفاف بطبعات زهور من تصميم Dolce & Gabbana، ويصل سعره إلى 950 جنيها استرلينيا، أي ما يعادل 37 ألف جنيه مصري.