الداخلية الفرنسية تنشر 40 ألف شرطي لمواجهة أعمال الشغب.. وصندوق النقد يسمح لأوكرانيا بسحب 890 مليون دولار من قرضها|أبرز اهتمامات صحف الكويت

الشرطي الفرنسي قاتل الفتى نائل يعتذر لعائلته

الاتحاد الأوروبي سيقدم التزامات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا

المبعوث الأمريكي لإيران: ترخيصي الأمني قيد المراجعة وأتوقع نتائج "طيّبة"

البنتاجون: منطاد التجسس الصيني لم يجمع معلومات تخص أمريكا

دول تقرر مقاضاة إيران أمام محكمة العدل بحادثة إسقاط طائرة أوكرانية‎

الشاباك الإسرائيلي يوافق على عملية عسكرية في الضفة

اقتحام سفارة السويد في بغداد احتجاجًا على حرق المصحف



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن وزير المالية المصري محمد معيط، قوله إن الحكومة "ملتزمة توفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بالعمل المتواصل على تخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية، بحيث تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق أسعار السلع والخدمات بقدر الإمكان في ظل الأزمات العالمية المتشابكة، وما ترتب عليها من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد".

وأضاف: "أننا حريصون على اتخاذ التدابير والإجراءات التي تسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافا للأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجا، حيث تشهد موازنة العام المالي الجديد تخصيص 32 مليار جنيه لتمويل برامج الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، و3.5 مليارات جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل، و140 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و10.2 مليارات جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي".

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الوطن" إن رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" غيّر موقفه الرافض من تنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في الضفة الغربية خشية أن يؤدي ذلك إلى تصعيد الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

دوليًا، قالت "الجريدة" إن شرطيا فرنسيا قدم الاعتذار لعائلة الفتى نائل الذي أرداه الثلاثاء خلال عملية مراقبة مرورية في ضواحي باريس، وفق ما أفاد محاميه. وقال المحامي لوران-فرانك ليينار على قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية، إن "الكلمة الأولى التي نطق بها هي، آسف، والكلمات الأخيرة التي قالها كانت لتقديم الاعتذار للعائلة".

ونقلت "الأنباء" عن وزير الداخلية الفرنسي قوله إن 40 ألف رجل شرطة سيجري نشرهم في أنحاء فرنسا مساء اليوم الخميس، بعدما اندلعت أعمال شغب في أنحاء فرنسا خلال الليل، بسبب قتل الشرطة الفرنسية بالرصاص شابا أصوله من شمال أفريقيا الثلاثاء، عند توقيفه في نقطة تفتيش مرورية في إحدى ضواحي باريس.

وأشارت "الراي" إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أكمل مراجعته الأولى لبرنامج قرض لأوكرانيا بقيمة 15.6 مليار دولار، مما يسمح لكييف بسحب 890 مليون دولار على الفور لدعم الميزانية في الوقت الذي تشن فيه هجوماً كبيراً مضاداً للغزو الروسي.

وأشارت "القبس" إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي أكدوا أنهم سيقدمون التزامات طويلة الأمد لتعزيز أمن أوكرانيا، في الوقت الذي حثهم فيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي على العمل على جولة جديدة من العقوبات بحق روسيا. وجدد القادة الأوروبيين خلال قمة في بروكسل، تنديدهم بحرب روسيا على أوكرانيا وقالوا إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء "جاهزون" للمساهمة في الالتزامات التي من شأنها أن تساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها على المدى البعيد.

ونقلت "الراي" عن المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي قوله إن ترخيصه الأمني قيد المراجعة، متوقعاً أن ينتهي التحقيق "بنتيجة طيبة وقريباً". وقال المبعوث الأمريكي: "أُبلغتُ بأن ترخيصي الأمني قيد المراجعة، لم أحصل على أي معلومات أخرى، لكنني أتوقع أن ينتهي التحقيق بنتيجة طيبة وقريباً، في غضون ذلك، أنا في إجازة" مؤكداً بذلك تغريدة لمراسل من مؤسسة "أكسيوس" الإخبارية.

وذكرت "الأنباء" أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قالت منطاد تجسس صينيا طار فوق الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الجاري وتم إسقاطه لم يجمع معلومات أثناء تحليقه فوق البلاد.

وأشارت "القبس" إلى أن كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة، أعلنت مقاضاة إيران أمام محكمة العدل الدولية "في أقرب وقت ممكن" لتحميل طهران المسؤولية القانونية عن إسقاط طائرة بوينج أوكرانية في العام 2020.

وقالت "الوطن" إن عشرات المتظاهرين اقتحموا السفارة السويدية في العاصمة العراقية أمس احتجاجًا على حرق نسخة من المصحف.



