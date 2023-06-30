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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المكسيك .. إصابة 4 ضباط شرطة في انفجار سيارة مفخخة

أرشيفية
أرشيفية

أصيب أربعة من ضباط الشرطة على الأقل بجروح خطرة في انفجار سيارة مفخخة في ولاية جواناخواتو المكسيكية "وسط"، وهي واحدة من أعنف المناطق في البلاد، على ما أعلنت السلطات، الخميس.

وينتمي هؤلاء إلى الحرس الوطني - وهي قوة شرطة خاضعة لسيطرة الجيش - وقد سقطوا أرضًا عندما انفجرت سيارة كانوا يتفقّدونها في منطقة سيلايا. وفقد أحد الأربعة ذراعه اليمنى، وفق النيابة العامة.

وأشار حاكم ولاية جواناخواتو، دييجو سينهو رودريجيز، إلى نقل ما مجموعه أربعة عناصر إلى المستشفى.

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وقال إنّ التحقيق يركّز على ما إذا كان الشرطيون قد استُدرجوا إلى السيارة من خلال اتصال هاتفي وهمي.

وقُتل 14 شرطيًا في سيلايا هذا العام، و32 في مجمل ولاية جواناخواتو، استناداً إلى بيانات رسمية.

وكانت ولاية جواناخواتو السياحية والصناعية، الأكثر تعرضًا لأعمال العنف في المكسيك العام الماضي مع تسجيل أكثر من 3000 جريمة قتل.

وتشهد جواناخواتو صراعًا بين عصابتي خاليسكو نويفا جينيراسيون (الأقوى في المكسيك) وسانتا روزا دي ليما.

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