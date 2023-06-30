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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الأهرام": نظرة الدولة لأصحاب المعاشات شهدت تغييرا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية

صدى البلد

قالت صحيفة /الأهرام/، إنه لا يمكن لأحد أن يشكك في حقيقة أن النظرة إلى أصحاب المعاشات من جانب الدولة قد شهدت تغييرا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث لا يترك الرئيس عبد الفتاح السيسي مناسبة إلا ويؤكد فيها أن الدولة لا يمكن أن تنسى أبدا ما قدمه أصحاب المعاشات طوال سنوات خدمتهم، وبطبيعة الحال فإن هذه النظرة تمثل جزءا من الفلسفة العامة لسياسة الجمهورية الجديدة، والتي تضع الحماية الاجتماعية على رأس أولويات الاهتمام، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة التي يمر بها العالم كله، حاليا.


وأشارت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر صباح اليوم الجمعة، تحت عنوان /اهتمام غير مسبوق بأصحاب المعاشات/ - إلى أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، أعلن أن إجمالي ما قامت الخزانة العامة للدولة بتحويله لمصلحة الهيئة القومية العامة للتأمينات الاجتماعية، في العامين الماضيين، بلغ 701 مليار جنيه، لسداد مستحقات أصحاب المعاشات في شتى المجالات، وذلك تنفيذا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد الذي صدر عام 2019.


وأوضحت (الأهرام) أن الوزير شدد على أن الدولة سوف تواصل تحويل المبالغ المالية المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية لدعم المعاشات، حيث تم بالفعل تخصيص 202 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للعام المالي الحالي (2022/ 2023)، وبحلول عام 2026 ستكون الوزارة قد سددت 1٫6 تريليون جنيه، وأيضا يمكن في هذا الصدد الحديث عن تسهيلات اختص بها قانون سنة 2019 أصحاب المعاشات، ومن ذلك تخفيضات في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية ووسائل المواصلات العامة.. وفي دور العلاج التابعة لجهاز الدولة، وفي السفر بالطائرات ووسائل الترفيه والرحلات، وغير ذلك.

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