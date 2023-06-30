عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أصغر من حبة ملح.. بيع حقيبة مجهرية بملبغ خيالي

حقيبة يد مجهرية
حقيبة يد مجهرية

بيعت حقيبة يد مجهرية صغيرة جدا في مزاد علني بمبلغ ضخم غير متوقع، فالحقيبة التي تم تصميمها بدقة عالية وباستخدام أحدث التقنيات، يبلغ حجمها 657 × 222 × 700 ميكرومتر، وتعتبر أصغر من حبة الملح. 

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تحدثت مجموعة MSCHF الفنية عن بيع هذه القطعة، وقالت المجموعة الفنية التي تقف خلف تصميم الحقيبة إنها ضيقة بما يكفي لتمريرها من خلال عين الإبرة، وأنه يحتاج إلى مجهر لرؤيتها.

txt

بالخطف .. حبس شخصين سرقا حقيبة مواطن بالقاهرة

txt

مطار القاهرة.. العثور على حقيبة بها أموال وجوازات سفر داخل الجراج

تشتهر مجموعة MSCHF الفنية بتصميماتها المثيرة للجدل، وقد أثارت هذه الحقيبة اليدوية المجهرية اهتمام الكثيرين.

 وعلى الرغم من صغر حجمها، فإنها تمثل صنعة فنية فريدة من نوعها، وتم بيعها في المزاد العلني بمبلغ 63750 دولارا (50569 جنيها استرلينيا)، وهو مبلغ يفوق الكثير من الحقائب اليدوية الفاخرة المتوفرة في السوق.

بيع حقيبة يد أصغر من ذرة ملح

وتعد هذه الحقيبة اليدوية المجهرية نتاجاً جديداً من مجموعة MSCHF الفنية، التي تسعى دائماً إلى إثارة الجدل والنقاش بين المجتمع والمهتمين بالفنون. 

ولقد تميزت المجموعة بتصميماتها المبتكرة، التي تشمل الأحذية التي تحتوي على دم بشري، وأحذية رياضية بها ماء مقدس في نعلها، وكولونيا تنبعث منها رائحة مثل WD-40، وأحذية مطاطية حمراء عملاقة.

وبهذا الإنجاز الجديد، نجدد دعوتنا للمجموعات الفنية والمصممين للاستمرار في تطوير التصاميم والمنتجات بشكلٍ مبتكر وفريد، لإثراء الحركة الفنية والثقافية وتقديم ما يثير إعجاب الجمهور ويساهم في تطوير الصناعات الإبداعية.

أفادت منظمة أطباء بلا حدود أن الحقيبة التي أثارت ضجة في المزاد العلني تتميز بعلامة Louis Vuitton التجارية، لكنها لا تحمل أي علاقة بالعلامة التجارية الفاخرة. وأوضحت المنظمة أن الحقيبة صُنعت من راتنجات فوتوبوليمير باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وهي تقنية شائعة في صناعة النماذج.

وقد تم إنشاء الحقيبة بعد فقدان بعض العينات الصغيرة المرسلة للمراجعة من قبل العلامة التجارية. وأشارت مجلة سميثسونيان إلى أن بعض العينات كانت صغيرة جدًا لدرجة أن فريق MSCHF قد فقدها.

 لكن المشتري الجديد للحقيبة لم يبدي قلقًا بشأن العنصر المفقود، حيث تم تضمين مجهر بشاشة رقمية في الحقيبة.

وجدير بالذكر أن مجموعة MSCHF الفنية سبق لها أن تعرضت لعدة دعاوى قضائية بسبب بيع منتجاتها. فقد تم تسوية دعوى قضائية مع Nike في عام 2021 بشأن بيعها أحذية رياضية معدلة تحتوي على قطرة دم.

استخدام أحدث التقنيات الحركة الفنية حقيبة مجهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسرة عليك|تعليق ساخر من خالد الغندور عقب فوز الأهلي بثلاثية أمام البنك

أخبار الرياضة .. قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك .. تعليق ساخر من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام البنك

لتخفيض الأسعار .. حقيقة الاتجاه لاستيراد السجائر

20 مليار دولار.. ضربة قاصمة للسويد بعد حرق المصحف والمقاطعة الإسلامية

بعد ساعات عصيبة عاشها حجاج السياحة بمشعر منى .. تحقيق عاجل ومطالبة بتعويضات

إيقاف قيد جديد| قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك

خالف القوانين.. خبير لوائح يصدم جمهور الأهلي بسبب كهربا

الذهب ينهار بشدة.. الأصفر قرب أدنى مستوياته في نحو 4 شهور

ترشيحاتنا

حريق يلتهم صالة جيم في فيصل وإصابة 3 أشخاص

في 30 يونيو.. روسيا توجه رسالة خاصة للمصريين: لن نتخلى عنكم

ملوك الفخامة.. محمد صلاح يتصدر إعلان ليفربول عن قميصه الاحتياطي للموسم الجديد| شاهد

في ذكرى 30 يونيو | الرئيس السيسي: صمود المصريين خلال 10 سنوات سيظل محلاً لدراسة الباحثين.. مصر مستقلةٌ في قرارها ولا تتبع إلا إرادة شعبها ومصالحه العليا

فرنسا تشتعل| الداخلية تكشف إجمالي الإصابات والاعتقالات.. وماكرون يعقد اجتماعا طارئا

تل أبيب تطالب الرباط بتسليمها إسرائيلياً متهماً بتفجير منشأة‎

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر قميص عمرو دياب يثير الجدل على السوشيال ميديا.. لن تتوقع ثمنه

صورة واحدة تفسر لغز أسرار الكون.. ماذا اكتشف العلماء ؟

هذه التغييرات في نمط المشي تشير إلي الإصابة بمرض خطير.. انتبه

طريقة عمل حواوشي لحمة أحلى من المحلات

فيديو

هل تتكرر مأساة الغواصة تيتان.. رحلة إلى الفضاء تضم 6 أشخاص بنصف مليون دولار للفرد «فيديوجراف»

أيام على بدء الملء الرابع .. تطور جديد في قضية سد النهضة الإثيوبي «فيديوجراف»

تاهت حتى الموت والأخرى توفيت ملبية.. رحيل مؤثر للحاجة راجية وآمال على عرفات

بوتين احتضنه.. رد فعل قوي من روسيا وأمريكا بعد حرق المصحف في السويد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ