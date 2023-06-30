نشرة المرأة و الصحة| ياسمين صبري بقميص شفاف..جمال شعبان يكشف عن حقنة جديدة لعلاج السكر..يتسبب «الممبار» في مشاكل صحية احذر

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

حضرت النجمة ياسمين صبري العرض الخاص لفيلمها الجديد "البعبع"، مع باقي أبطال العمل.

واختارت ياسمين صبري الظهور بلوك كاجوال بسيط، بقميص شفاف بطبعات زهور من تصميم Dolce & Gabbana، ويصل سعره إلى 950 جنيها استرلينيا، أي ما يعادل 37 ألف جنيه مصري.

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب منشورًا عن ثورة في علاج السكر عن طريق حقنة واحدة بخلايا البنكرياس مرة واحدة في العمر وسيكون الشفاء من السكر ممكناً جدًا.



تعد الكبدة أكثر أجزاء اللحوم التي أثارت الجدل على السوشيال ميديا ولذلك نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري صورة لشكل الكبدة السليمة

ونشرت سماح شكل الكبدة وهي سليمة أو مقطعة

وكتبت : “دي شكل الكبدة السليمة وحتي وهو متقطع مافيهوش أي شيء غريب .. يعني لما تلاقي الكبد في الأضحية فيه كل الحاجات العجيبة من درنات ..ديدان..احتقان..تليف..تضخم..صفراء. خراريج .سل. بقع..اي شيء غريب اعدمه بوضعه في كيس عليه فينيك وادفنه

نشر الدكتور هاني الناظر علي صفحته الشخصية بالفيسبوك منشور نصائح شخصية لتناول اللحوم وعاداته في العيد .

وقال الناظر "أذكركم بنصيحتي كطبيب وأدعو حضراتكم لتجربتها فأنا شخصيا لست نباتياً ولكني لا آكل اللحوم الحمراء ولكن آكل أحياناً القليل من الأسماك والدجاج .

يُعد الممبار من ألذ الأكلات التي يمكن أن يتناولها المصريون خلال احتفالات عيد الأضحى بسبب مذاقه الشهي ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يسبب الأمراض .. فمتى يحدث هذا؟ وكيف يمكن تجنبه؟