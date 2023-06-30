الذهب ينهار بشدة.. الأصفر قرب أدنى مستوياته في نحو 4 شهور

أفادت وكالة "رويترز" بأن أسعار الذهب ظلت قرب أدنى مستوياتها في حوالي 4 أشهر.

جاء ذلك بعدما ترك جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الباب مفتوحًا أمام رفع أسعار الفائدة مجددًا بهدف كبح جماح التضخم.



وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.25% إلى 1912.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0123 بتوقيت جرينتش.

وكان المعدن النفيس قد سجل الأربعاء، أدنى مستوياته منذ منتصف مارس عند 1902.69 دولار للأوقية.



وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% لتسجل 1920.50 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار دون تغير يذكر.

وقال باول، إن من المرجح رفع أسعار الفائدة مرتين أخريين وتوقع ألّا يتراجع التضخم إلى مستوى اثنين بالمئة المستهدف قبل عام 2025.

وبحسب خدمة "فيدووتش" التابعة لشركة "سي.إم.إي"، يتوقع المستثمرون الآن بنسبة 81% رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في يوليو.

ويؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تراجع الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 22.86 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.7% إلى 916.73 دولار، وقفز البلاديوم 1% إلى 1261.66 دولار بعدما هبط لأدنى مستوياته في 4 سنوات ونصف السنة في الجلسة الماضية.