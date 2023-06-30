ميدو: ثورة 30 يونيو فخر لكل المصريين.. والرئيس حول الرياضة لأمن قومي

قال أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك سابقا إن ثورة يونيو غيرت مصير الدولة المصرية وأصبحنا فخورين بمصر من حيث التنمية فى كل المجالات الشبابى والرياضى والاقتصادى والزراعى والصناعى والتجارى.



وأضاف ميدو أن ذكرى ثورة يونيو ذكرى كبرى وفرصة لنطلع الشباب المصرى على العاصمة الإدارية ومدينة الجلالة التى شهدت تطورا كبيرا وطفرة تشهدها الدولة بأكملها.



ووجه ميدو رسالة إلى الشباب المصرى قائلا: "لابد أن تعرف أن بلدك لها دور كبير بفضل توجيهات الرئيس من تطور غير مسبوق فلابد من الاعتزاز والفخر والاستعداد للمشاركة فى التطور من الاجتهاد فى العمل والبحث عن المشاركة فى الفرص التى تتوفر لهم.

وشدد على أن الكرة المصرية استعادة توازنها، ونجح الفراعنة فى التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية بالجابون عام 2017، وبلغ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلي النهائى، وكان قاب قوسين أو أدنى من استعادة اللقب القارى، لولا سوء التوفيق فى نهائى الكان أمام الكاميرون، بالإضافة إلى مشاركة منتخبنا فى نسخة البطولة القارية التى استضافتها مصر عام 2019، وأبهرت كل متابعى وعشاق اللعبة الجماهيرية الأولى، بالإضافة إلى نجاح منتخبنا فى تحقيق حلم العودة إلى المونديال، وظهر الفراعنة فى كأس العالم بروسيا عام 2018، بالإضافة إلى تأهل منتخبنا للنسخة المقبلة لأمم إفريقيا، المقررة العام المقبل 2022 بالكاميرون، تحت قيادة مديره الفنى حسام البدرى، بعد أن أوصى الرئيس عبدالفتاح السيسى بمنح الفرصة للمدربين المصريين لقيادة المنتخب الوطنى، بعد أن أخفق الأجانب فى تحقيق أحلام المصريين فى السنوات الأخيرة، خاصة الأمريكى بوب برادلى والمكسيكى خافيير أجيرى وغيرهم.

وأكد أن الرئيس السيسي اهتم ودعم الرياضة بشكل غير مسبوق باعتبارها أمن قومي يمكن من خلاله تحقيق عشرات بل مئات والاف الأهداف الحيوية.

ولفت إلي أن فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ذاع صيت نجوم الكرة المصريين فى الملاعب الأوروبية، بشكل غير مسبوق، بعد أن كان عدد المحترفين المصريين فى دوريات القارة العجوز محدود جدا، وضمن صفوف أندية تفتقر إلى الشهرة وثقافة البطولات، وفى دوريات أوروبية أغلبها ضعيفة، وبالتالى اعتمد المنتخب الوطنى فى الماضى على اللاعبين المحليين، فى الوقت الذى شهد لحاق المنتخبات الإفريقية بركب التطور العالمى للعبة، إثر اعتمادها على كتائب من اللاعبين المحترفين فى أبرز الأندية الأوروبية.