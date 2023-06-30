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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طه إسماعيل يكشف مكاسب الرياضة بعد ثورة يونيو

صدى البلد

 قال الدكتور طه إسماعيل الخبير الكروى الكبير إن الرئيس السيسى زعيم ثورة يونيو المجيدة  لولاه ما حدثت كل هذه الإنجازات والبطولات التى تعيشها الدولة المصرية بشكل عام والرياضة على الوجه الخاص.


وتابع إسماعيل  أن ممارسة الرياضة حق للمواطن المصرى وأن الدولة تكفل له هذا الحق، كما يؤكد على رعاية الدولة للمؤهلين رياضيا ،كما أن الرياضة لها تأثيرها الإيجابى على الصحة العامة للمواطنين وبالتالى على رفع قدرتهم الإنتاجية واستعدادهم للدفاع عن الوطن.

وشدد  على أنه من مكتسبات ثورة يونيو أننا شاهدنا تعيين أول وزير مؤهل أكاديمياً ومتخصص لوزارة الشباب والرياضة وهو د.أشرف صبحى المتألق فى تنفيذ فكر واستراتيجية قائد ورئيس مصر، وكذلك تشكيل أول لجنة استشارية علمية لوزارة الشباب والرياضة لوضع أول «خطة استراتيجية ٢٠-٣٠» تم عرضها من د. أشرف صبحى على فخامة الرئيس وأقرها للتنفيذ، كل هذه الإنجازات لم تكن تتحقق لو لم يكن وراءها رئيس مؤمن بأهمية الرياضة للمواطنين لرفع شأن الصحة العامة وأهميتها لزيادة الإنتاج وجاهزيته للدفاع عن الوطن ووزير شاب مؤهل مؤمن وطنى وغيور على بلده.. شكراً للرئيس السيسى الذى زرع الأمل فى قلوب الشباب وجعل الرياضة أمنا قوميا.

 

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