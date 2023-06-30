صحف الإمارات| حارق المصحف بالسويد يتعهد بتكرار فعلته.. والعراق يطالب بتسليمه.. واشتعال احتجاجات فرنسا



ولي العهد السعودي يُقيم حفل استقبال بـ"منى" لكبار الشخصيات الإسلامية الذين أدوا فريضة الحج

الإمارات تستدعي سفيرة السويد للاحتجاج على «إحراق نسخة من القرآن»

انفجار ضخم يهز وسط الخرطوم في ثاني أيام عيد الأضحى

أردوغان: سنعلم الغرب المتعجرف أن الحرية لا تعني إهانة قيم المسلمين

اليابان: جروسي يزور محطة فوكوشيما النووية الأسبوع المقبل



تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الجمعة، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، ذكرت صحيفة البيان أن وزارة الخارجية الإماراتية استدعت يوم الخميس ليزلوت أندرسون سفيرة السويد لدى الإمارات وأبلغتها احتجاج الدولة واستنكارها الشديدين «لسماح حكومة السويد لمتطرفين في العاصمة السويدية ستوكهولم بحرق نسخة من القرآن الكريم، وتهربها من مسؤوليتها الدولية وعدم احترام القيم الاجتماعية في هذا الصدد»، مشددة على أهمية مراقبة خطاب الكراهية والعنصرية التي تؤثر سلباً على تحقيق السلام والأمن، كما عبّرت الوزارة عن رفض دولة الإمارات استخدام حرية التعبير كمسوق لمثل هذه الأفعال الشنيعة.



قالت صحيفة الاتحاد إن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، نظمت ضمن عملية "الفارس الشهم 2" التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، احتفالية خاصة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، استهدفت إدخال البهجة إلى نفوس ما يقرب من 100 طفل من الأيتام ومرضى السرطان في محافظة اللاذقية السورية، وذلك بصالة الألعاب بمركز "أورانج مول" التجاري في المحافظة. وتأتي هذه المبادرة الإنسانية التي أقيمت بالتعاون مع "الهلال الأحمر العربي السوري"، في إطار جهود الإمارات الإنسانية والإغاثية المتواصلة للتخفيف من معاناة الأسر المتضررة بعد زلزال 6 فبراير الماضي، والوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين في ظروفهم الراهنة.

عربيا وإقليميا، قالت صحيفة الخليج إنه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر منى حفل الاستقبال السنوي لأصحاب الفخامة والدولة وكبار الشخصيات الإسلامية وضيوف خادم الحرمين الشريفين وضيوف الجهات الحكومية ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام.



قالت صحيفة الإمارات اليوم إن الحكومة العراقية طالبت، يوم الخميس، نظيرتها السويدية بتسليم اللاجئ العراقي الذي أحرق القرآن في ستوكهولم. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان صحفي إن «الشخص الذي قام بتوجيه إهانة للقرآن الكريم عراقي الجنسية». وأضاف «لذا نطالب السلطات السويدية بتسليمه للحكومة العراقية لمحاكمته وفق القانون العراقي».



أفادت صحيفة الوطن بأن وسط العاصمة السودانية شهد الخميس «انفجارا ضخما» هز جدران منازل تبعد عنه كيلومترات مع تواصل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في ثاني أيام عيد الأضحى، بحسب شهادات سكان.

وأفاد سكان في الخرطوم وكالة فرانس برس بوقوع «انفجار ضخم شرق مقر قيادة الجيش وسط الخرطوم وتصاعد سحب من الدخان».

وأكد شهود يقيمون بعيدا من مكان الانفجار بحوالي سبعة كيلومترات «شعرنا باهتزاز في جدران المنازل».



أشارت صحيفة الاتحاد إلى اعلان المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، أمس الخميس، إن ترخيصه الأمني قيد المراجعة لكنه يتوقع أن ينتهي التحقيق «بنتيجة طيبة وقريبا»، مضيفا أنه سيكون في إجازة في غضون ذلك.

وأفاد مالي لرويترز، مؤكدا تقريرا نشرته أكسيوس في وقت سابق «أُبلغتُ أن ترخيصي الأمني قيد المراجعة. لم أحصل على أي معلومات أخرى لكنني أتوقع أن ينتهي التحقيق بنتيجة طيبة وقريبا».



أبرزت صحيفة البيان انتقاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السويد يوم الخميس بسبب حرق نسخة من القرآن في ستوكهولم، وقال إن تركيا لن ترضخ أبداً لسياسة الاستفزاز أو التهديد. وقال أمام أعضاء حزبه في عطلة عيد الأضحى «سنُعلم الغرب المتعجرف أن حرية التعبير لا تعني إهانة القيم المقدسة للمسلمين». وقال أردوغان إن تركيا ستبدى أقوى رد فعل ممكن تجاه ما وصفه بأنه احتجاج وضيع.

دوليا، أبرزت صحيفة الاتحاد اعلان العراقي الذي أحرق الأربعاء مصحفا أمام أكبر مسجد في العاصمة السويدية ستوكهولم، أمس الخميس أنه سيحرق نسخة أخرى من القرآن في غضون عشرة أيام رغم التنديد الواسع.

وقال سلوان موميكا، وهو عراقي يبلغ 37 عاما فر من بلاده إلى السويد، لصحيفة «إكسبرسن» السويدية «في غضون عشرة أيام، سأحرق العلم العراقي ومصحفا أمام السفارة العراقية في ستوكهولم».



أوضحت صحيفة الخليج اعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إن محاولة مجموعة فاغنر العسكرية للتمرد أضعفت «إلى حد ما» الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبينا أن الوقت قد حان لتحاول الولايات المتحدة التوسط في اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف ترامب لرويترز في مكالمة هاتفية أمس الخميس «أريد أن يتوقف الموت بسبب هذه الحرب السخيفة».



ذكرت صحيفة البيان أن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان قد أعلن أن 667 شخصا في المجمل اعتُقلوا خلال الليل في فرنسا، وذلك بعد اندلاع أعمال الشغب لثالث ليلة في أنحاء البلاد احتجاجا على مقتل شاب برصاص الشرطة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

سيعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا طارئا جديدا للحكومة في وقت لاحق اليوم الجمعة بعد اندلاع أعمال شغب لليلة الثالثة على التوالي في مختلف أنحاء البلاد احتجاجا على مقتل شاب صغير برصاص الشرطة في وقت سابق من الأسبوع، حسبما أفاد تلفزيون «بي.إف.إم» نقلا عن الإليزيه.



وأشارت صحيفة الإمارات اليوم إلى أنه قد وُجهت تهمة القتل العمد إلى شرطي ووُضع قيد التوقيف الاحتياطي، بعد أن أردى بالرصاص الثلاثاء قرب باريس فتى في السابعة عشرة أثار مقتله أعمال عنف على مدى ليلتين في فرنسا. وخرجت الخميس مسيرة تكريماً لذكراه أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع على مشاركين فيها.



ذكرت صحيفة الخليج أنه قد ألغيت حوالى ستين رحلة صباح الجمعة، في مطار جنيف الدولي الذي قررت إدارته أن توقف موقتا العمليات فيه بين الساعة الرابعة والثامنة بتوقيت غرينتش بسبب إضراب ينفذه الموظفون.



وجاء في تغريدة لمطار جنيف صباح الجمعة «بسبب إضراب جزء من العاملين في مطار جنيف، قررت الإدارة وقف العمليات فيه مؤقتاً بين الساعة السادسة والعاشرة (بالتوقيت المحلي) مع إلغاء 59 رحلة مغادرة وقادمة»، مضيفًا أن «مطار جنيف يأسف جدا للوضع ويقدم اعتذاراته».



قالت صحيفة البيان إن تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بوقف طالبي اللجوء الذين يصلون إلى البلاد في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي واجه انتكاسة كبيرة الخميس عندما قضت محكمة الاستئناف بأن خطته لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا غير قانونية.

وبموجب اتفاق مبدئي بقيمة 140 مليون جنيه إسترليني (177 مليون دولار) أبرم العام الماضي، خططت بريطانيا لإرسال عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى شواطئها في رحلة تمتد لأكثر من 6400 كيلومتر إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.



أشارت صحيفة الاتحاد إلى ما قاله وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي اليوم الجمعة إن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي سيزور اليابان بين الرابع والسابع من يوليو لتفقد محطة فوكوشيما للطاقة النووية.

وتعتزم اليابان تصريف المياه من محطة فوكوشيما التابعة لشركة طوكيو إلكتريك باور في البحر هذا الصيف مما أثار مخاوف في الدول المجاورة.

