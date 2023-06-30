محاضر تحكيمي: ثورة 30 يونيو أعادت الأمن والأمان لمصر

قال محمد صلاح عبدالفتاح المحاضر التحكيمي، إن ذكرى ثورة 30 يونيو بمثابة عيد قومي لكل المصريين.

قال محمد صلاح عبدالفتاح المحاضر التحكيمي: ذكري 30 يونيو تمثل لنا كمصريين عيد قومي وعودة الروح لبلادنا بعد أن كانت تتعرض لمؤامرة غاشمة من جماعة إرهابية.

ثورة 30 يونيو تفويض للسيسي بمحاربة الارهاب

وتابع: لولا القيادة الحكيمة للجيش المصري وقياداته والرئيس عبد الفتاح السيسي ووعي الشعب المصري الذي انتفض وفوض الرئيس في ثورة 30 يونيو لمحاربة الإرهاب حفاظا علي الدوله ومؤسساتها.

وأضاف: أهم مكتسبات ثورة 30 يونيو هي عودة الأمن والأمان التي افتقدناها كثيرا بعد أحداث يناير 2011

واستطرد: وأيضا أثرت علينا كرياضيين علي وجه الخصوص بوقف النشاط فترات طويلة، ولكن عادت الحياة مرة أخرى إلى ملاعبنا بعد ثورة 30 يونيو لأنه بدون الأمن والأمان لن يكون هناك استثمارات أو أي رياضات، كما حدث واستقبلنا عدة أحداث رياضية من أهمها بطولة أمم افريقيا وكأس العالم لليد وغيرها.

