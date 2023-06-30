تل أبيب تطالب الرباط بتسليمها إسرائيلياً متهماً بتفجير منشأة‎

طلبت إسرائيل من السلطات المغربية تسليمها مواطناً إسرائيلياً من "عرب إسرائيل" يشتبه بقيامه بتفجير منشأة عام 2021 وفراره من البلاد إلى المغرب، وأنه موقوف لدى الأمن المغربي، ويعد هذا الطلب الأول من نوعه منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المواطن "مشتبه بوجود علاقة له بتفجير منشأة تابعة لوزارة الصحة الإسرائيلية بمدينة الناصرة، ويدعى نسيم خليبات، وقد فرّ من إسرائيل في مارس من العام الماضي، واعتقل في الرباط.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن "إسرائيل طلبت من المغرب تسليمها المواطن المذكور، بالرغم من عدم وجود اتفاقية لتسليم المجرمين بين البلدين".

وبحسب وسائل إعلام مغربية، فإن "محكمة مغربية مختصة كانت قد حكمت لصالح تسليم خليبات إلى إسرائيل، لكن وزير العدل المغربي لم يوقع حتى الآن على أمر التسليم".

وفي السياق ذاته، أوردت الصحيفة الإسرائيلية أن "الدافع الحقيقي للتفجير غير واضح، وأن التحقيقات التي أجراها جهاز الشاباك تشير إلى وجود نزاع خاص لا يتعلق بوضعية المواطنين العرب في إسرائيل".