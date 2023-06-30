الله يكون في عوني.. ميدو يمازح زوجته في ذكرى زواجهما الـ 21

احتفل أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، بذكري زواجه الـ21، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر ميدو صورة من حفل زفافه، وعلق كاتبًا: “الف مبروك عليكي دخلتي ليفيل الوحش النهاردة 21 سنة جواز الله يكون في عوني”.

يذكر انه حرص الإعلامي أحمد حسام ميدو علي تهنئة فريق الزمالك بعد فوزه بهدفين علي غزل المحلة .

وكتب ميدو: مبروك لجمهور الزمالك العظيم .

ومنح الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو اللاعبين راحة من التدريبات لمدة يومين عقب الفوز على غزل المحلة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء في بطولة الدوري الممتاز.