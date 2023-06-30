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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدولار يصعد بقوة.. الأخضر يعزز أرباحه القوية لليوم الثاني على التوالي

الدولار يصعد بقوة..
الدولار يصعد بقوة.. الأخضر يعزز أرباحه القوية لليوم الثاني

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بوضوح خلال تعاملات اليوم الخميس ولليوم الثاني على التوالي في ظل بعض التطورات الإيجابية التي عززت الطلب على العملة الأمريكية وعلى رأسها تصريحات محافظ الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، حول السياسة النقدية التشديدية للبنك، بالإضافة إلى إيجابية البيانات الاقتصادية، وفيما يلي أبرز المؤثرات على تحركات الدولار اليوم:

تصريحات محافظ الفيدرالي باول تعزز ارتفاع الدولار 
أدلى محافظ الفيدرالي الأمريكي جيروم باول اليوم الخميس ببعض التصريحات الإيجابية والتي عززت تفاؤل الأسواق حيال استمرار الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر باجتماعات البنك المقبلة، وعلى رأسها تأكيده بأن الغالبية العظمى من أعضاء الفيدرالي الأمريكي تتوقع بأنه سيكون من المناسب رفع أسعار الفائدة مرتين أو أكثر بحلول نهاية العام، مضيفا بأنه سوف يستغرق الأمر وقتًا حتى يشعر باقي الاقتصاد بالتأثير الكامل لرفع أسعار الفائدة حتى الآن، وأنه من المتوقع أن تكون قرارات رفع الفائدة المقبلة بوتيرة معتدلة، وهذه التصريحات كان لها تأثير قوي داعم لمؤشر الدولار.


إيجابية بيانات إعانات البطالة الأمريكية تزيد قوة الدولار
أيضا، لا يزال الدولار يتلقى دعما بفعل صدور بعض البيانات الاقتصادية الإيجابية اليوم الخميس وعلى رأسها بيانات إعانات البطالة الأمريكية، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب العمل الأمريكي منذ قليل، إيجابية بيانات إعانات البطالة الأمريكية هذا الأسبوع بعدما ارتفع عدد طلبات إعانات البطالة داخل الولايات المتحدة بأقل من توقعات الأسواق، لتسجل طلبات إعانات البطالة الأمريكية الجديدة ما يعادل 239 ألف طلب جديد، وهي دون التوقعات والتي أشارت لتسجيلها 264 ألف طلب فقط، وذلك بعدما سجلت القراءة السابقة ارتفاعا بنحو 265 ألف إعانة.

قوة عائد السندات تقدم دعم إضافي لتحركات الدولار
وفي الوقت ذاته، وجد الدولار دعما إضافيا من صعود عائد السندات الأمريكية بمختلف اَجالها، حيث ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بنسبة 4.15% وسجل حوالي 3.856%، وكذلك، ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 20 عام بنسبة 3.03% وسجل حوالي 4.118%. وأيضا، صعد عائد السندات لأجل 30 عام بنسبة 3.88% وسجل حوالي 3.916%، وهذا الارتفاع بعائد السندات خلال التداولات كان له تأثير إيجابي على تحركات مؤشر الدولار.

كيف تأثر مؤشر الدولار بهذه التطورات؟
في ضوء هذه التطورات وتزايد الطلب على الدولار الأمريكي، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.36% وسجل حوالي 103.26 نقطة تقريبا، ويترقب صدور تطورات جديدة خلال الأيام المقبلة سيكون له تأثير قوي على التداولات.

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