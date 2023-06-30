الخارجية: ثورة 30 يونيو ملحمة خالدة متجذرة في عقل ووجدان كل مصري

احتفت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، مؤكدة أنها ملحمة خالدة خرج فيها الشعب المصري في مشهد تاريخي ليرسم بإرادته مسيرته ومصيره.

وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" إنه "احتفالاً بذكراها العاشرة…نستذكر بكل فخر واعتزاز ثورة ٣٠ يونيو ..تلك الملحمة الخالدة التي خرج فيها الشعب المصري في مشهد تاريخي ليرسم بإرادته مسيرته ومصيره".

وأضاف: "فكانت انتصاراً لهويته الوطنية المتجذرة في عقل ووجدان كل مصري ومصرية، لا يمكن طمسها أو استبدالها عبر الزمان".

