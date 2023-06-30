الفلاحين: 30 يونيو تزيد إصرارنا على مواصلة بذل قصارى جهدنا للنهوض بمصر

هنأ حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو، لافتا إلي أن ذكرى ثورة 30 يونيو تزيد الإصرار علي مواصلة بذل قصاري الجهد للنهوض بمصر الحبيبة والتغلب علي كافة التحديات.



وأضاف أبوصدام في بيان له اليوم: "بالأصالة عن نفسي وعن جموع فلاحين مصر يسعدني أن اتقدم للرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري العظيم باسمي آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكري العطرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وأشار عبدالرحمن إلي أن فلاحين مصر علي قلب رجل واحد يجددون العهد والوعد بمواصلة الانتاج والوقوف صفا واحدا خلف القياده السياسيه الحكيمه والحكومه المصريه لتحقيق الرفعه والازدهار لمصرنا الغالية وبناء الجمهورية الجديدة التي نحلم بها جميعا.



وأكد عبدالرحمن أن ثورة، 30 يونيو أنقذت البلاد والعباد من مصير الانهيار والفوضي وقضت علي الفكر الهدام ، متنميا لمصر العزيزة الازدهار والتقدم ومطالبا جموع الفلاحين بالثبات والإنتاج والوقوف خلف مؤسسات الدولة بكل قوة للوصول الي ما نتمناه جميعا من تنمية ورخاء.