عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم ببني سويف

صدى البلد

أصيب 9 أشخاص بإصابات متنوعة فى حادثى تصادم ببنى سويف ، الأول وقع بطريق فرعى بمركز ناصر وأسفر عن إصابة 3 أشخاص فى تصادم دراجتين بخاريتن.

تلقى مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع تصادم بين دراجتين بخاريتن بطريق بهبشين ناصر الفرعى بسبب السرعة وانتقلت سيارات الاسعاف وقامت بنقل المصابين وهم محمد سعيد ابراهيم 22 سنة بهبشينمصاب كسر بالساق اليمني واحمد سعيد إبراهيم 20 سنة مصاب كسر بالساق اليسر ومحمد جمال عبد العال 23 سنة مصاب بكسر بالساق اليسري وتم تحرير محضر بالواقعة

فيما وقع الحادث الثانى امام مقابر قرية على حمودة بمركز بنى سويف عندما اصطدمت سيارة ربع نقل بتوك توك وأدى إلى إصابة 6 مواطنين وتم نقلهم إلى المستشفى.

للعام الثاني.. العيد أحلى تحتفل مع مواطني بني سويف في مراكز الشباب

رئيس جامعة بني سويف: رفع حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات استعدادا لعيد الأضحى

أسفر الحادث عن إصابة كلا من ياسر سيد محمد رفاعي 47 سنه من ورشه علي حموده مصاب باشتباه نزيف داخلي بالمخ وكسور بالاطراف وتغريد ابو زيد احمد 11 سنه طالبه من قرية جزيره ابو صالح مصابة بكسر مضاعف بالساق الايسر والفك السفلي وثناء سامح حسن 20 سنه من القاهره مصابة باشتباه كسر بالزراع الايمن وهويدا سليمان محمد 53 سنه القاهره مصابة كسر بالساق والزراع الايمن ومحمود عزت عبد الوهاب 27 سنه من قرية العلالمه مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات ونورا حسين سيد 22 سنه من من قرية العلالمه مصابة كدمات متفرقه بالجسم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

رئيس جامعه بني سويف مركز بني سويف مراكز الشباب مستشفى الجامعة من القاهرة محضر بالواقعة قرية جزيرة ابو صالح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة لاعب بمنتخب مصر للملاكمة وصديقه في تصادم بحدائق الأهرام

أخبار الرياضة .. قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك .. تعليق ساخر من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام البنك

لتخفيض الأسعار .. حقيقة الاتجاه لاستيراد السجائر

20 مليار دولار.. ضربة قاصمة للسويد بعد حرق المصحف والمقاطعة الإسلامية

بعد ساعات عصيبة عاشها حجاج السياحة بمشعر منى .. تحقيق عاجل ومطالبة بتعويضات

إمام عاشور يتلاعب بكبار الدوري| بيراميدز يدخل الصفقة.. الأهلي يبتعد.. والزمالك يُمنِي نفسه

إيقاف قيد جديد| قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك

حماية المستهلك يعتذر للمواطنين بعد ارتفاع أسعار السجائر بشكل غير رسمي

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يشهد ذبح الأضاحي بإجمالي 200 رأس ماشية

ترشيحاتنا

بدء تفويج حجاج السياحة من مشعر منى بعد إنهاء الرجم ثاني أيام التشريق

شهيدة العلم.. أداء صلاة الجنازة على الطالبة الإندونيسية عقب صلاة الجمعة بالأزهر

مظاهرات أمام منازل قادة إسرائيل ضد التعديلات القضائية

روسيا تخرج دائما قوية من المحن.. لافروف عن الغرب: نحن نشكر قلقهم

سعر رينج روفر Evoque الأيقونية الجديدة| صور

10 أيام راحة.. حقيقة مد إجازة عيد الأضحى للموظفين والبنوك والثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. هذه الأشخاص الأكثر عرضه للإصابة بـ الخرف

هذه آخر كلماته.. وفاة أكبر حجاج إيران سنا بعد إتمامه شعائر الحج

بكاش مايوه... إيمان العاصي تستعرض أناقتها على البحر

كانز فاضية.. فيديو يشرح الانفجار الداخلي للغواصة تيتان بطريقة بسيطة| شاهد

فيديو

هل تتكرر مأساة الغواصة تيتان.. رحلة إلى الفضاء تضم 6 أشخاص بنصف مليون دولار للفرد «فيديوجراف»

أيام على بدء الملء الرابع .. تطور جديد في قضية سد النهضة الإثيوبي «فيديوجراف»

تاهت حتى الموت والأخرى توفيت ملبية.. رحيل مؤثر للحاجة راجية وآمال على عرفات

بوتين احتضنه.. رد فعل قوي من روسيا وأمريكا بعد حرق المصحف في السويد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ