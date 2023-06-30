إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم ببني سويف

أصيب 9 أشخاص بإصابات متنوعة فى حادثى تصادم ببنى سويف ، الأول وقع بطريق فرعى بمركز ناصر وأسفر عن إصابة 3 أشخاص فى تصادم دراجتين بخاريتن.

تلقى مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع تصادم بين دراجتين بخاريتن بطريق بهبشين ناصر الفرعى بسبب السرعة وانتقلت سيارات الاسعاف وقامت بنقل المصابين وهم محمد سعيد ابراهيم 22 سنة بهبشينمصاب كسر بالساق اليمني واحمد سعيد إبراهيم 20 سنة مصاب كسر بالساق اليسر ومحمد جمال عبد العال 23 سنة مصاب بكسر بالساق اليسري وتم تحرير محضر بالواقعة

فيما وقع الحادث الثانى امام مقابر قرية على حمودة بمركز بنى سويف عندما اصطدمت سيارة ربع نقل بتوك توك وأدى إلى إصابة 6 مواطنين وتم نقلهم إلى المستشفى.

أسفر الحادث عن إصابة كلا من ياسر سيد محمد رفاعي 47 سنه من ورشه علي حموده مصاب باشتباه نزيف داخلي بالمخ وكسور بالاطراف وتغريد ابو زيد احمد 11 سنه طالبه من قرية جزيره ابو صالح مصابة بكسر مضاعف بالساق الايسر والفك السفلي وثناء سامح حسن 20 سنه من القاهره مصابة باشتباه كسر بالزراع الايمن وهويدا سليمان محمد 53 سنه القاهره مصابة كسر بالساق والزراع الايمن ومحمود عزت عبد الوهاب 27 سنه من قرية العلالمه مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات ونورا حسين سيد 22 سنه من من قرية العلالمه مصابة كدمات متفرقه بالجسم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.