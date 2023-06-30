تراجع أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة

تراجعت أسعار الذهب في الإمارات علي مدار تعاملات الأسبوعين الماضيين بقيمة 7 دراهم في الجرام الواحد.



ويستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات العربية المتحدة اليوم الجمعة 30 يونيو 2023 وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الامارات بـ الدرهم الأماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة:

تتأثر أسعار الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التي تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية مقابل الدرهم وفقا لموقع gold price today.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب بدون مصنعية في الإمارات اليوم الجمعة مقابل الدرهم الإماراتي:

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة للجرام عيار 24 نحو 236.75 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة للجرام عيار 22 نحو 217 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة للجرام عيار 21 نحو 207.25 درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة للجرام عيار 18 نحو 177.50درهم إماراتى.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة للجرام عيار 14 بلغت نحو 138 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة للجرام عيار 12 وصلت نحو 118.35 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة لـ الأوقية بلغت نحو 7366 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 1658 درهم إماراتى .

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة لـ الكيلو سجلت نحو 236857 درهم إماراتى.

عوامل تحدد أسعار الذهب فى الإمارات:

تعتبر اسعار الذهب اليوم الإمارات من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في دبي ومختلف مدن الامارات قابلة للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وتالياً أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب في الإمارات:

معدل الفائدة الرئيسية: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.