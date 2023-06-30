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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفصام في الشخصية.. لافروف يكشف سر مساع الغرب لتجميد النزاع في أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي

كشف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، عن مساعي الدول الغربية لمنع تشكيل روسيا لعالم متعدد الأقطاب.

 

ووفقا لـ  "روسيا اليوم"، قال لافروف، خلال حديث صحفي مطول عبر الفيديو مع وسائل إعلام محلية وعالمية، إن أمريكا تستغل المنظمات الدولية لتنفيذ القرارات التي تخدم مصالح الغرب.

 

وأشار الوزير الروسي إلى أن الغرب يحاول تجميد النزاع مؤقتا في أوكرانيا لربح الوقت والتحضير لخطة عسكرية.

وأكد أن الغرب يريد هزيمة روسيا أولا ثم الحديث عن السلام في أوكرانيا.

 

وتابع: "سمعت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بشأن التسوية الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية، وهي تصريحات غريبة، بالنظر إلى ما يقوله المسؤولون الأمريكيون من أن على أوكرانيا أولا أن "تنتصر"، وبعدها نبدأ في المفاوضات".

 

واستطرد: "هنا يكمن التناقض. على أي أساس سيقومون بالمفاوضات، لقد صرح المسؤولون في الولايات المتحدة و"الناتو" بأن "مبادئ زيلينسكي" للسلام هي أساس المفاوضات، العودة إلى حدود 1991، ومحاكمة المسؤولين الروس، والتعويضات".

 

وأضاف أن "هذا الانفصام في الشخصية لا يصلح أن يكون أساسا لمفاوضات. إنهم يسعون لكسب الوقت لضخ مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، وبناء بنى تحتية جديدة، وتوريد أسلحة بعيدة المدى، وهو ما كان واضحا في وسائل الإعلام الأمريكية، البدء في مفاوضات سلام، كي تحصل أوكرانيا على هدنة لمزيد من تسليحها".

وشدد لافروف على أن "أحد أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة كان الجانب الإنساني، حيث قال الرئيس الأوكراني في عام 2021 بأن على الروس "مغادرة الروس" لأوكرانيا، ووصفهم بـ "المخلوقات" وآخرون وصفوهم بـ "القطعان". وهو يتحدث عن الأراضي التي يعيش عليها الروس لقرون".

وأوضح أنه: "عندما بدأ تمجيد النازية، وقبل وبعد توقيع اتفاقيات مينسك، كانت هناك اختراقات وضرب للمنشآت المدنية، وحينها دعونا للتدخل، توجهنا إلى المؤسسات الإنسانية لتغطية الأحداث بصدق وموضوعية. لكنهم رفضوا عرض الحقائق".

وأكد لافروف مجددا أن الجيش الروسي لا يستهدف أبدا البنية التحتية المدنية والمنشآت المدنية، ولا يطلق النار عشوائيا. نحن نستهدف البنى التحتية العسكرية فقط.

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