تصرف غريب.. شاهد| بايدن يغادر مقابلة تلفزيونية قبل انتهاءها

أجرى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تصرفا غريبا بعد أن قام من مقعده وتجول خارج ستوديو خلال بث تلفزيوني مباشر، مما تسبب في قطع البث.

وتظهر اللقطات على البث المباشر تصرفه الغريب في ختام المقابلة التي استمرت 20 دقيقة تقريبا، حيث قام بايدن من مقعده وحيا المذيعة التلفزيونية نيكول والاس وقام بمصافحتها بعد ظهوره معها على شبكة "MSNBC " في مشهد وضع المذيعة والقناة التلفزيونية في حرج.

وأنهت المذيعة نيكول والاس اللقاء بجملة ختامية بينما كان بايدن يتجول خلفها في استوديو التصوير.

"لا تذهبوا بعيدا"، هذا ما قالته مذيعة MSNBC للمشاهدين بينما كان بايدن يخرج ويمشي خلفها مباشرة.

وعادة ما ينتظر الضيف التلفزيوني حتى قطع البث، قبل أن يغادر مقعده، لكن بايدن غادر فور انتهاء الأسئلة بشكل مستعجل.

وأثار الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي موجة من السخرية بين الأميركيين، حيث قال سكوت ووكر، حاكم ولاية ويسكونسن الجمهوري السابق، في تغريدة شارك فيها الفيديو: "رئاسة بايدن تتجسد في هذا المقطع".

بينما اعتقد البعض أن الرئيس الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة كان في عجلة من أمره للوصول إلى مكان ما.

