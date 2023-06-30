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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

في ذكراها العاشرة..

كتلة الحوار: 30 يونيو كشفت عمق الترابط بين القوات المسلحة والشعب المصري

صدى البلد

 هنأت "كتلة الحوار" الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي بمرور عشر سنوات علي ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، تلك الثورة التي انقذت البلاد من فتنه وشيكه، وتطرف وإرهاب اطل علينا بأنيابه الخسيسة، تلك اللحظة المضيئة  التي استجابت فيها القوات المسلحة لنداء الشعب المصري لبتر حكم جماعه الاخوان المسلمين التي استبدت وحلت بنفسها دوله داخل الدولة، وسعت بالبلاد في طريق الخراب والاغتراب.


وقالت كتلة الحوار أن تلك الثورة التي كشفت عمق الترابط بين القوات المسلحة و أبناء شعبنا العظيم ، مثل هذا اليوم من عشر سنوات كان القرار الحاسم بعوده الوطن لأهله، و نبت تحالف ٣ يوليو الذي ضم كل القوي الوطنية في لحظه انتفاض و حفاظ علي الهوية المصرية ، ذلك التحالف الوطني الذي نأمل في اعاده لملمه دعائمه و احتواء كل الوانه السياسية .

 

وأضافت كتلة الحوار أن عشر سنوات من العمل و البناء و مجابهه التحديات ، طريق بدأناه سويا و نصر ان ننجحه معا .

وأكدت كتله الحوار وقوفها خلف الدولة المصرية و دعم تحالف ٣ يوليو فالطريق مازال طويلا لبناء وطننا الذي نحلم به، و الذي نتطلع فيه لتحالف كل القوي الوطنية من خلال مناخ من الانفتاح السياسي و المشاركة الفعالة من الجميع .

السيسي كتلة الحوار القوات المسلحة جماعة الإخوان

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