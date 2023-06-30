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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عملية طبية غير مسبوقة.. زراعة كلى داخل فأر بعد تجميدها

تجربة جديدة
تجربة جديدة

تمكن باحثون أمريكيون من زراعة كلى لفأر بعد تجميدها لفترة ثم إعادة إذابتها مرة أخرى، وحققت الكلى المزروعة كفاءة عالية بعد إعادة زرعها مرة أخرى في إنجاز طبي غير مسبوق. 
 

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وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، حقق علماء بقسم الهندسة الميكانيكية والطب بجامعة «مينيسوتا» الأمريكية اختراقا حقيقيا في الهندسة الحيوية وحفظ الأعضاء بالتبريد؛ حيث استطاعوا تجميد كلى الفئران ثم أذابوها وزرعوها مرة أخرى في أجسامها؛ حيث أعادت الكلى عملها بعد تسخينها، وذلك وفق ما أفادت الجامعة على موقعها الالكتروني.

ويمثل هذا الاختراق مستقبلا واعدا لعلم زراعة الأعضاء؛ فإذا أمكن تكييفها مع أعضاء بشرية كبيرة فسيتم إنقاذ العديد من المرضى الذين تم إدراجهم على قائمة الانتظار لزرع الأعضاء.

وحسب الباحثين، من الضروري تحقيق تجميد سريع في ظروف 150 درجة مئوية تحت الصفر. ومثل هذه البرودة الفورية لا تسمح بتكوين بلورات الجليد في الأنسجة التي تبقى سليمة. ثم يلزم تسخين منتظم تدريجي لكامل حجم الكلية كي لا تتحلل، وفي المختبر الجامعي ساعدت جزيئات الحديد النانوية التي تم إدخالها إلى الكلية قبل التجميد في تسخين الكلى التدريجي، وذلك عن طريق تأثير المجال المغناطيسي عليها.

 

زراعة كلي الكلى اختراق طبي

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