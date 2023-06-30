برلماني : 30 يونيو أهم ثورات العصر الحديث

هنأ النائب أحمد عبدالماجد ، عضو مجلس الشيوخ، و القيادي بحزب الشعب الجمهوري، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري ، بمناسبة مرور الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو ، مضيفا أنها تعد أحد أهم ثورات العصر الحديث، وأن ملايين المصريين خرجوا من أجل استعادة الهوية وإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار.



وأكد عبدالماجد، في بيان له اليوم الجمعة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حطم أحلام جماعة الإخوان الإرهابية في الخلافة الوهمية، وعاد بمصر إلى مكانتها بين جميع الدول العالمية والعربية والإفريقية، ونأى بها عن الصراعات الدينية والإرهابية، وضمن للجميع العيش في سلام وتناغم ووحدة وطنية تحت سقف واحد بدون تمييز.



وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الرئيس السيسي نجح خلال سنوات معدودات من إحداث نقلة نوعية في ملفات كانت تتعب المصريين كالصحة وتطوير التعليم وغيرها، بجانب أنه حقق نمو وطفرة شاملة منذ توليه وتمكن من نقل البلاد إلى مراحل متقدمة فى كافة المجالات، بالإضافة إلى تحقيق التشريعات اللازمة لتوفير مناخ استثمار جيد للمصريين والأجانب، فضلا عن اهتمام الرئيس بملف العلاقات الخارجية حيث حظي هذا الملف باهتمام على قدر كبير وأعاد لمصر مكانتها سواء على مستوى الإقليم أو عالميا.



ولفت النائب إلى أن الرئيس السيسي بذل الكثير من الجهد والعطاء والعمل، فى سبيل تحقيق التنمية في جميع المجالات والرخاء والاستقرار للوطن، وتوفير الحياة الكريمة للمواطن في جميع المستويات، واستطاع حماية الدولة المصرية منذ 30 يونيو 2014 وتحقيق الاستقرار والأمن والأمان لمواطنيها بعيدا عن سيناريوهات الأزمات والصراعات والتي تشهدها العديد من دول المنطقة، بجانب أنه عمل على الحفاظ على الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، رغم تعرض العالم أجمع لأزمة فيروس كورونا وتوقف سلاسل الإمداد فضلا عن تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية.