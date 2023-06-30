سوشيال ميديا.. هاشتاج السيسي معانا واحنا معاه يتصدر تريند تويتر في ذكرى ثورة 30 يونيو

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

خالف القوانين.. خبير لوائح يصدم جمهور الأهلي بسبب كهربا

علق خبير اللوائح عامر العمايره، على أحداث مباراة النادي الأهلي والبنك الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب عامر العمايرة: “‏كهربا مازال يخالف كل القوانين ويسجل وهو موقوف”.

مصطفى بكري في 30 يونيو: المجد للشهداء وتحيا مصر بشعبها وجيشها وشرطتها

احتفل مصطفى بكري، الكاتب الصحفي، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب مصطفى بكري: “اليوم الذكري العاشرة لثورة الشعب المصري العظيم ضد حكم الجماعة الإرهابية التي خانت العهد وغدرت بالوعد وسعت إلى اختصار الوطن في عناصرها وحسب”.

هاشتاج السيسي معانا واحنا معاه يتصدر تريند تويتر في ذكرى 30 يونيو

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج “السيسي معانا واحنا معاه”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، للإشادة بمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والاحتفال بمرور 10 سنوات علي ذكري ثورة 30 يونيو.

وتصدر هاشتاج “السيسي معانا واحنا معاه”، قائمة تريند الأكثر تداولًا عبر تويتر.