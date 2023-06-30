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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

شباب البرلمان : 30 يونيو ملحمة وطنية تصدت للخونة والمرتزقة والإرهابيين

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو

هنأ النائب محمود توشكي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري ، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.


وقال توشكي: كانت ملحمة في حب مصر وقصة وطنية للدفاع عن الوطن أمام الخونة والمرتزقة والإرهابيين.

وأكد النائب أنه وبعد مرور 10 سنوات على 30 يونيو، تأكد للجميع انها كانت ضرورية، وأنها كانت لازمة الحدوث لإنقاذ الوطن ووقف تيار الإرهاب ووأده في بدايته.

 

وأشار توشكي، إلى أن الدولة مضت على مدار الـ 10 سنوات الماضية، وبقيادة الرئيس السيسي، فى مسارى بقاء الدولة وترسيخ أركانها وبناء المستقبل.

 

وأوضح عضو شباب البرلمان أنها انتقلت من مرحلة تثبيت أركان الدولة، وتعزيز تماسك مؤسساتها واستعادة الاستقرار، إلى مرحلة بناء الدولة الحديثة والمشروعات القومية العملاقة، عبر اصطفاف ودعم شعبي غير مسبوق وراء القيادة السياسية.

وأكد توشكي، أن ثورة 30 يونيو ملحمة وطنية حقيقية وخالدة أعادت مصر للمصريين، حيث استردت فيها البلد هويتها واستقرارها.


وقال: الدولة المصرية وبدءا من 30 يونيو، خطت بقوة نحو تنفيذ إصلاحات جذرية لتعزيز الحريات العامة وتطوير المؤسسات الديمقراطية، بالإضافة إلى التركيز على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين معيشة المواطنين، وأنفقت 400 مليار دولار على مشروعات تطوير البنية التحتية وتهيئتها لجذب الاستثمارات التنموية المختلفة، والعمل على ترسيخ العدالة الاجتماعية، وإنهاء العشوائيات والتوجه نحو مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري وغيرها وغيرها.

واختتم النائب محمود توشكي: 30 يونيو صفحة مضيئة في حياة الوطن، وما قدمه الرئيس السيسي فيها يظل فخرا تتناقله الأجيال.

محمود توشكى لجنة الشباب مجلس النواب السيسي ثورة 30 يونيو

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