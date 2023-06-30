إلى أين تتجه القارة العجوز؟.. اليمين المتطرف على شفا قيادة ثورة داخل أوروبا.. في هذا التوقيت

أولاً، كانت إيطاليا، ثم جاءت فنلندا واليونان، ويمكن أن تكون إسبانيا التالية، ففي جميع أنحاء أوروبا، تتغير أيديولوجية الحكومات بشكل متسارع، وأصبح تولى قادة اليمين المتطرف للسلطة ظاهرة مخيفة، بل وفي حالات أخرى، تتحالف أحزاب يمين الوسط التقليدية مع الأطراف اليمينية التي كانت تعتبر ذات يوم لا يمكن الاقتراب منها، وبالتوازي وفي أماكن أخرى، تحصد الأحزاب اليمينية المتشددة المزيد من المقاعد البرلمانية والمكاتب الإقليمية، وهنا يدق العالم جرس الإنذار من تلك الموجة، وسط مخاوف من آثارها.

الأحدث ألمانيا بعد إيطاليا والقادم أسوأ

ووفقا لما نشره موقع بوليتيكو الأمريكي، فإن حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، الذي يخضع بالفعل للمراقبة بسبب الاشتباه في التطرف اليميني المتطرف، يتفوق الآن على الديمقراطيين الاشتراكيين بزعامة المستشار أولاف شولتز وحقق للتو فوزًا فاصلاً في الانتخابات المحلية - وهي لحظة مقلقة بالنسبة لبلد واعي بماضيه النازي، وبالطبع، سبق هذا التوجه ما حدث في إيطاليا وفوز رئيس الوزراء اليميني المتطرف جيورجيا ميلوني، ووكان ذلك ضمن سلسلة من النتائج اللافتة للنظر لتفوق اليمين المتطرف شهدتها أوروبا العام الماضي.

وقد يكون هناك المزيد في الطريق ، حيث يبدو أن أماكن مثل إسبانيا وسلوفاكيا تستعد للانعطاف يمينًا في الانتخابات المقبلة، إنه تطور سيعيد تشكيل أوروبا حتمًا ، ويؤثر على كل شيء بدءًا من كيفية التعامل مع تغير المناخ ، إلى حقوق الوالدين ، إلى من يتم الترحيب به في القارة، ومع استعداد الاتحاد الأوروبي لانتخاب برلمان أوروبي جديد في العام المقبل، فإن الانجراف نحو اليمين قد يؤدي أيضًا إلى بروكسيل أكثر تحفظًا لسنوات قادمة - وهي فترة ستشمل قرارات حاسمة بشأن أشياء مثل توسيع الاتحاد الأوروبي شرقًا ، والتجارة مع الصين ومراقبة سيادة القانون في دول الاتحاد الأوروبي.

الطاولة تشهد وجها جديدا

وبحسب ما جاء بتقرير الصحيفة الأمريكية، فقد ظهر المشهد السياسي المتغير في أوروبا في بروكسل هذا الأسبوع حيث اجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في قمتهم الدورية، وكان على الطاولة وجه جديد - بيتيري أوربو ، رئيس وزراء فنلندا الجديد ، الذي يقود حزب الائتلاف الوطني المحافظ، وتوضح الرحلة السياسية لبلاده خلال العام الماضي الاتجاه نحو اليمين الذي ترسخ في أجزاء من أوروبا، وذلك بعد أربع سنوات من حكومة ائتلافية من خمسة أحزاب ذات ميول يسارية ، تخلى الناخبون عن الديمقراطية الاشتراكية سانا مارين ، مما أدى إلى إنشاء الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ فنلندا.

ووصل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أيضًا متقدمًا بفوزه في الانتخابات، وقد عاد زعيم يمين الوسط البالغ من العمر 55 عامًا إلى منزله في الانتخابات الوطنية يوم الأحد ، محققًا أغلبية أكبر بكثير من المرة الأولى له، فمسألة من يشغل مقاعد على طاولة الاتحاد الأوروبي مهمة - يجب على المجلس الأوروبي ، الذي يجمع زعماء الكتلة السبعة والعشرين ، أن يقرر في النهاية الأولويات السياسية للاتحاد الأوروبي ومبادراته السياسية.

تحرك نحو اليمين بدا واضحا

وعن ما تشهده الطاولة، فقد قال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي تحدث على انفراد للتحدث بحرية عن الأعمال الداخلية للمجلس الأوروبي: "أعتقد أننا نشهد بالفعل تأثير ميلوني، وفيما يتعلق بالهجرة والمناخ، كان هناك تحرك نحو اليمين بلا شك، وقد ظهرت أولى العلامات على تبني ميلوني ، وليس عزلها ، في الخريف الماضي في أول قمة لها في الاتحاد الأوروبي".

بينما عالج القادة قضية الهجرة الشائكة ، وجدت الزعيم الإيطالي أنها كانت تضغط على الباب المفتوح ، ووجدت دعمًا ضمنيًا في الغرفة لرغبتها في جعل سياسة الاتحاد الأوروبي تركز بشكل أكبر على ردع المهاجرين حتى عن القدوم إلى أوروبا ، وفقًا لثلاثة دبلوماسيين تم إطلاعهم على الأمر. المناقشة في ذلك اليوم، وبعد بضعة أشهر ، كان رئيس الوزراء الهولندي الوسطي مارك روته ورئيسة المفوضية الأوروبية من يمين الوسط أورسولا فون دير لاين ، المديرة التنفيذية العليا للاتحاد الأوروبي ، يرافقان ميلوني في رحلة إلى تونس في محاولة للحد من تدفقات الهجرة من الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وقد جاءت الرحلة بعد ساعات فقط من توصل دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق صديق لإيطاليا بشأن كيفية التعامل مع المهاجرين ونقلهم ، مما يمنح حكومة ميلوني مجالًا أكبر لإعادة طالبي اللجوء المرفوضين.

وفي البرلمان

وقد يقفز الانجراف نحو اليمين قريبًا إلى البرلمان الأوروبي ، مع تداعيات على كيفية إدارة بروكسل، ففي أقل من عام ، سيذهب الناخبون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد ، ويتوقع المحافظون مكاسب قوية للبدء، ومن شأن ذلك أن يشجع حزب الشعب الأوروبي الذي ينتمي إلى يمين الوسط (EPP) - وهو بالفعل أكبر عائلة سياسية في البرلمان، وقال كاريل لانو ، رئيس مركز دراسات السياسة الأوروبية: "قد تكون أكبر المكاسب بالنسبة لأحزاب يمين الوسط الأكثر تقليدية، حيث يدعم ذلك الدور المهيمن الذي يلعبه أنصار يمين الوسط مثل الديمقراطيين المسيحيين في ألمانيا، والذين يمثلون أكبر التمثيل في برلمان الاتحاد الأوروبي ومن المرجح أن يحتفظ بهذا المنصب.

لكن الأداء المحافظ القوي قد يحول أيضًا مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين من أقصى اليمين - والتي تضم ميلوني وحزب القانون والعدالة القومي البولندي - إلى صانعي الملوك ، حيث يغازل نواب الوسط ويمين الوسط أصواتها لدفع أجندتهم، ومن شأن ذلك أن يعكس سمة متنامية للسياسة الوطنية - رغبة الأحزاب المحافظة التقليدية في التقرب من أقصى اليمين. من السويد ، حيث يحصل زعيم محافظ على دعم الحزب الديمقراطي السويدي اليميني المتطرف ، إلى فنلندا ، حيث يتولى حزب الفنلنديين الشعبوي اليميني السلطة ، تحصل الأحزاب الأكثر تطرفاً على فرصة للمساعدة في الحكم ، حتى لو كان ذلك في شكل ضعيف.

الدلائل قوية على التغيير داخل البرلمان الأوروبي

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن هناك دلائل على أن هناك حسابات سياسية مماثلة جارية في البرلمان الأوروبي ، حيث يتطلع حزب الشعب الأوروبي بالفعل إلى تشكيل فرق مفيدة مع اليمين المتطرف . كانت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا هي آخر زعيمة حزب الشعب الأوروبي تكرم ميلوني ، حيث قامت بزيارتها في قصر شيغي في روما الأسبوع الماضي ، بعد تواصل مماثل من قبل مانفريد ويبر ، الذي يقود حزب الشعب الأوروبي.

واجتمعت المجموعات مؤخرًا لمحاربة قانون استعادة الطبيعة - وهو بند رئيسي في خطة الاتحاد الأوروبي ليصبح محايدًا مناخيًا بحلول عام 2050. في الوقت الحالي ، نجح حزب الشعب الأوروبي - بدعم من ECR - في نسف مشروع القانون ، مشيرًا إلى مخاوف المزارعين والتوبيخ المفوضية الأوروبية لتجاوزها ، وبسرعة كبيرة في جدول الأعمال الأخضر، والتمرد هو علامة واضحة على الخراب السياسي الذي قد يتسبب فيه البرلمان في تشكيل لجنة ذات ميول يسارية بعد انتخابات 2024.

المزيد قادم

ومع بقاء عام واحد على اقتراع مواطني الاتحاد الأوروبي ، ستتخلل الأشهر القليلة المقبلة لحظات مهمة ستوفر نظرة ثاقبة على الطريقة التي تهب بها الرياح السياسية، حيث تأتي إسبانيا أولاً، مع توجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع الشهر المقبل، وقد أعرب حزب الشعب ، حزب الشعب ، الذي يمثل يمين الوسط ، عن ثقته في أنه سيستعيد السلطة بعد فوزه على الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في الانتخابات المحلية الشهر الماضي.

ومع احتدام الحملة الانتخابية ، يحذر سانشيز من احتمال وجود ارتباط بين حزب الشعب وحزب فوكس اليميني المتطرف ، على أمل أن يؤدي ارتباط حزب الشعب بفوكس إلى إبعاد الناخبين من ذوي الميول اليسارية من الطبقة الوسطى، ولكن عودة حزب الشعب إلى السلطة - كما يبدو مرجحًا - من شأنه أن يعزز الميل اليميني في أوروبا.

بولندا على الطريق

وفي مكان آخر ، يتصدر القانون والعدالة في بولندا - مركز القوة اليمينية في الاتحاد الأوروبي - استطلاعات الرأي قبل انتخابات الخريف ، بينما تستعد سلوفاكيا لعودة الزعيم الشعبوي روبرت فيكو في الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في سبتمبر.

لا تتبع جميع البلدان هذا الاتجاه - فالحكومات الوسطية في أيرلندا وليتوانيا ، على سبيل المثال ، تواجه تحديات انتخابية من اليسار. وألمانيا ، أكبر دول الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان ، لا يزال يقودها ديمقراطي اشتراكي. ولكن حتى هناك ، فإن قبضة أولاف شولتز على السلطة متذبذبة ، كما أن منافسي الديمقراطيين المسيحيين وحزب البديل اليميني المتطرف يرتفعان في استطلاعات الرأي، ومع ذلك ، لا يمكن مقارنة أي نسيم يساري - في الوقت الحالي - بالتيار النفاث المتجه في الاتجاه الآخر.