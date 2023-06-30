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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ازداد حجمها.. قصة بقعة شمسية ضخمة ظهرت في عيد الأضحى

بقعة شمسية
بقعة شمسية

رصد صباح اليوم الجمعة 30 يونيو 2023 البقعة الشمسية AR3354 التي ظهرت منذ أيام قليلة وأصبحت الآن أكبر بعشر مرات من الكرة الأرضية وما تزال تنمو وتمتلك مجال مغناطيسي غير مستقر من نوع " بيتا غاما دلتا " يحوي طاقة لإحداث توهجات من الفئة إكس الكبيرة.

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ظهور بقعة شمسية كبيرة

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، تعد هذه البقعة الشمسية كبيره جدًا ويمكن لكل شخص يمتلك تلسكوب مزود بفلتر خاص بالشمس  رؤية تفاصيلها حيث تحتوي على نواة مظلمة كبيرة والعديد من النوى الصغيرة. 

وتظهر الصورة أن قلب البقعة الشمسية ليس مظلمًا تمامًا وتوجد فيه ما يسمى "نقاط الظل" - وهي عبارة عن كرات من البلازما المتوهجة التي ترتفع وتهبط في قلب البقع الشمسية. 

ويعتقد الباحثون أنها خلايا حمل حراري مضطرب، والتي تجرف الحرارة من عمق حوالي 1000 كيلومتر، يمكن رؤية نفس النوع من الحركات في إناء من الماء يغلي على موقد ساخن. 

يذكر أن التلسكوبات ليست مطلوبة حيث يمكن رؤية هذه البقعة بدون أي تكبير فإذا كان لديك نظارات كسوف فاستخدمها وألقِ نظرة .

التعرض المباشر لأشعة الشمس البقعة الشمسية التلسكوب

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