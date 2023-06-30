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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية : المصريون فى ثورة 30 يونيو اسقطوا حكم الفاشية الدينية

دينا أحمد اسماعيل
دينا أحمد اسماعيل عضو مجلس النواب

أكدت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب ان الايام اثبتت عظمة ثورة 30 يونيو وهذا اليوم العظيم الذي عشناه بوصفه بداية نضالنا ونضال العالم كله ضد الإرهاب مشيرة الى الدور العظيم الذي لعبه الجيش المصري في التصدي لاي محاولة لاعاقة الإرادة الشعبية، واحترم رغبة الشعب المصري في 30 يونيو لاسقاط حكم الفاشية الدينية.


وتقدمت " إسماعيل " فى بيان لها أصدرته اليوم بالتهنئة القلبية الى الرئيس عبد الفتاح السيسى و القوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية والشعب المصرى بمناسبة الذكرى العاشرة لهذه الثورة العظيم مؤكدة أن مصر نجحت فى ثورة 30 يونيو فى القضاء على الارهاب ومواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة ولديها القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الازمة المالية العالمية مثمنة معركة البناء التى ما زالت مستمرة فى كافة القطاعات لتوفر حياة أفضل للمصريين.

 


وقالت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل : علينا جميعاً استرجاع الاهداف العظيمة لثورة 30 يونيو من اجل الحفاظ على الدولة المصرية ومواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية معربة عن ثقتها التامة فى قدرة مصر بقيادة الرئيس السيسى على الاستمرار فى بناء دولة ديمقراطية حديثة والاستمرار فى معركة البناء والتنمية

دينا أحمد إسماعيل القوات المسلحة ثورة 30 يونيو

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