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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

آلاف الحجاج يغادرون مكة بعد إتمام مناسك الفريضة

صدى البلد

بدأ عشرات آلاف الحجاج، اليوم الجمعة، مغادرة مدينة مكة المكرمة بعدما أتموا مناسك الحج منذ أيام.

وشارك أكثر من 1,8 مليون حاج من 160 دولة هذا العام في موسم الحج، والذي يعد أكبر موسم حج منذ تفشي جائحة كورونا التي أجبرت السلطات السعودية على الحد من أعداد الحجاج لثلاث سنوات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأتمّ عشرات الآلاف من الحجاج اليوم الثاني من شعيرة رمي الجمرات في منى، قبل أن يستقلوا حافلات نحو المسجد الحرام في مكة المكرمة لأداء “طواف الوداع”.

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وأصيب أكثر من ألفي شخص بإجهاد حراري هذا العام حتى الآن، حسب ما أعلنت السلطات الصحية السعوديّة، بعدما بلغت درجات الحرارة 48 درجة مئوية خلال ذروة أداء المناسك الثلاثاء.

وبلغ عدد الوفيات بين الحجاج هذا العام 240 شخصا على الأقل، على ما أفاد مسؤولون في عدة بلدان بدون أن يقدّموا أسبابا مباشرة لوقوع الوفيات أو يربطوها مباشرة بموجة الحر الشديد.

 

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