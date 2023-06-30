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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ بدلة خضراء .. رحاب الجمل تبهر متابعيها في أحدث ظهور

رحاب الجمل
رحاب الجمل

شاركت الفنانة رحاب الجمل متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت رحاب في الصور بإطلالة متميزة، مرتدية بدلة باللون الأخضر، ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء.

 

قالت الفنانة رحاب الجمل فى تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»: "خلال مشوارى الفنى نجحت فى تقديم أدوار الشر وهى أدوار صعبة ومرهقة وتجذبنى الأدوار المركبة لأنها تعطى الممثل مساحة فى إظهار مواهبه".

وأضافت رحاب الجمل: "ولكن الفترة الأخيرة حرصت على الخروج من هذا النمط واتجهت للكوميدى وتقديمى للكوميدي فى "مستر إكس" حمّسنى للمشاركة فى أعمال كوميدية أكثر الفترة المقبلة والمخرج إسلام خيرى قدمني بشكل مختلف".

 

 

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