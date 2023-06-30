رئيس الوزراء البريطاني يكشف عن سبب استقالة وزير البيئة

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الجمعة، عن استقالة وزير البيئة زاك جولد سميث حيث طُلب منه الاعتذار عن انتقاد لجنة برلمانية، لكنه قرر الاستقالة بدلاً من ذلك.



وتم توبيخ جولدسميث أمس يوم الخميس من قبل لجنة برلمانية انتقدت سلوك مجموعة من حلفاء رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون. استقال جولدسميث يوم الجمعة قائلا إن سوناك 'غير مهتم' بالقضايا البيئية.

وقال سوناك في رسالة وجهها إلى جولدسميث أصدرها مكتب رئيس الوزراء أنه تم قبول استقالته وأنه طُلب منه الاعتذار عن تعليقاته على لجنة الامتيازات، إذ شعر سوناك بأنها تتعارض مع منصبه كوزير.

وأضاف سوناك في رسالته إلى جولدسميث أنه قرر أن يسلك طريقا مختلفا.