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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بسعر خرافي.. ياسمين صبري تثير الجدل بقميص مشجر

صدى البلد

شاركت ياسمين صبري جمهورها، بصور جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام من خلال  حضور العرض الخاص لفيلمها الجديد "البعبع"، مع باقي أبطال العمل.

 

واختارت ياسمين صبري الظهور بلوك كاجوال بسيط، بقميص مشجر من تصميم Dolce & Gabbana، ويصل سعره إلى 950 جنيه استرليني، أي ما يعادل 37 ألف جنيه مصري.

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا.

 

فيلم "البعبع" تدور أحداثه في إطار كوميدي أكشن حول وقوع طبيبة في حب المجرم "سلطان" أمير كرارة الذي يقرر التوبة وترك الإجرام مع صديقه "سوكا" محمد عبدالرحمن وسط العديد من المواقف الطريفة والخطرة.

الفيلم يعد التعاون الثاني بين "كرارة" والمخرج حسين المنباوي، وذلك بعد مسلسل "سوق الكانتو"، الذي عرض بموسم دراما رمضان الماضي، ويمثل التعاون الأول بين "كرارة" وياسمين صبري في السينما.

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المخرج حسين المنباوى العرض الخاص فيلم البعبع ياسمين صبري

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