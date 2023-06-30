الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء.. ترقية الموظفين وإطلاق حملة 100 يوم صحة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 24 حتى 30 يونيو 2023، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.



وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات وتشمل الموافقة على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، ومن المقرر إصدار القواعد التنفيذية للقرار وإطلاق الموقع الإلكتروني للاستعلام عن الأحقية في الترقية من عدمه لاحقاً، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة، ملكية خاصة، لصالح المحافظة قرين كل منهما؛ وذلك لاستخدامهما في إقامة جبانة للمسلمين، وهى: الأولى بمساحة تبلغ 29.73 فدان، الواقعة ناحية قرية المحروسة بمركز قنا، وذلك لصالح محافظة قنا، والثانية بمساحة 28.5 فدان بناحية مركز ومدينة إسنا، لصالح محافظة الأقصر، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة تبلغ 771.03 فدان، الواقعة ناحية المطاهرة بمحافظة المنيا، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة؛ وذلك لاستخدامها في إقامة غابات شجرية، على أن تتولى محافظة المنيا إدارة واستغلال تلك الغابات الشجرية ، وكذلك الموافقة على إعفاء المهرجانات التي ستنظمها الهيئة العامة للمركز الثقافي في نطاق محافظات القاهرة، والإسكندرية، والبحيرة، من ضريبة الملاهي، وكذا استثناء الهيئة من أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2023، فيما يخص حظر نفقات الصرف على النشر والدعاية ونفقات الحفلات وإيجار الخيام والكراسي، كما تم استعراض تقرير الأداء نصف السنوي عن الموقف المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خلال النصف الأول من العام المالي 2022 – 2023، في الفترة من 1/7/2022 وحتى 31/12/2022، وكذا القوائم المالية للهيئة في 31/12/2022

يأتي هذا إلى جانب اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 18/6/2023، بشأن الإسناد للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال؛ وذلك للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 31 مشروعاً، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار، فيما تمت الموافقة على طلب إحدى الشركات المتخصصة في مجال الفنادق والقرى السياحية والمشروعات الترفيهية بمد البرنامج الزمني لمشروعها السياحي في سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، لمدة عامين ونصف العام، لينتهى في 31 ديسمبر 2028 بدلاً من 30 يونيو 2026.

أما عن الاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء أورد التقرير، اجتماع مائدة مستديرة ترأسه ورئيس وزراء الهند لبحث ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك، وحضر المحادثات من الجانب المصري وزراء الكهرباء، والخارجية، والتخطيط، والتعاون الدولي، والمالية، والاتصالات، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فيما حضر المحادثات من الجانب الهندى وزير الشئون الخارجية، ومستشار الأمن القومي، وعدد من كبار المسئولين بمجلس الوزراء ووزارة الخارجية الهندية، بالإضافة إلى اجتماع مجلس المحافظين عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لمتابعة عدد من الملفات في إطار الاستعدادات التي تجرى لاستقبال عيد الأضحى واحتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ دمياط، فضلاً عن اجتماع اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، وذلك بحضور وزراء الكهرباء، والتخطيط، والتعاون الدولي، والمالية، والبيئة، والزراعة، والتنمية المحلية، ومدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، كما ترأس الاجتماع الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات مثل مشاركة الرئيس في "قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد"، ونتائج زيارة رئيس وزراء الهند إلى مصر.



وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير قام باستقبال رئيس وزراء الهند، بمطار القاهرة الدولي، الذي يزور مصر زيارة دولة، بدعوة من رئيس الجمهورية، ويضم الوفد المرافق لرئيس وزراء الهند كلاً من وزير الخارجية، ومستشار الأمن القومي، وعددا من كبار المسئولين بمجلس الوزراء ووزارة الخارجية الهندية، كما تفقد المقابر المطلة على شارع صلاح سالم، تنفيذاً لتكليفات الرئيس بعرض الرؤية المتكاملة لخطوات بدء تنفيذ "مقبرة الخالدين" لرفات عظماء مصر، وذلك برفقة وزيري الإسكان، والتنمية المحلية، ومحافظ القاهرة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ونائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية.

كما ادلي بتصريحات صحفية على هامش جولته بمنطقة المقابر بصلاح سالم، التي جاءت في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير، فيما تفقد عدد من مشروعات التطوير الحضري بمحافظة القاهرة، واستهل جولته بتفقد مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، حيث تابع سير العمل بكافة مكوناته، وذلك برفقة وزيري الإسكان، والتنمية المحلية، ومحافظ القاهرة، ونائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، في حين تفقد ومرافقوه مشروع تطوير حدائق الفسطاط، خلال جولته بمشروعات التطوير الحضرى بمحافظة القاهرة، وذلك برفقة وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، ومحافظ القاهرة، ونائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وواصل جولته بمشروعات التطوير الحضرى بالقاهرة، حيث تفقد ومرافقوه مشروع تطوير منطقة الطيبى بحى السيدة زينب، "روضة السيدة ٢" الذى يتولى تطويره الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير القاهرة الكبري، بالإضافة إلى متابعة ومرافقوه، سير العمل بعدد من قطاعات التطوير لإعادة إحياء القاهرة التاريخية، خلال جولته بمحافظة القاهرة.

وأكد أن تطوير القاهرة التاريخية جزء أصيل من خطة الدولة للحفاظ على المناطق التاريخية والمباني العريقة وإعادة إحيائها لتغدو مقاصد سياحية مهمة.

وتضمنت الأنشطة أيضاً كما ذكر التقرير، استعراض تقرير تلقاه من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن سير عمل المسابقات المركزية والتى من المقرر الإعلان عنها في شهر يناير ويونيو من كل عام وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 86 لسنة 2016، حيث أكد ضمان الحق في تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين والأكفأ سيحصل على الوظيفة العامة، كما قام باصطحاب رئيس وزراء الهند في جولة بمنطقة الأهرامات بالجيزة، في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها إلى مصر بدعوة من رئيس الجمهورية.

وشهد ووزير الصحة والسكان فعاليات إطلاق حملة "100 يوم صحة" من أمام النصب التذكارى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية؛ بهدف النهوض بسبل الرعاية الصحية للمواطنين، فضلاً عن إرسال برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث أعرب عن تقديم أصدق التمنيات لفضيلة شيخ الأزهر بهذه المناسبة المباركة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وكذلك إرسال برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث قدم بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، أصدق التمنيات لرئيس الجمهورية، داعياً الله أن يعيدها على بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والاستقرار والسلام، بجانب إرسال برقية هنأ فيها رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة؛ بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، حيث عاهد الرئيس بمواصلة بذل المزيد من الجهد لدفع عجلة التنمية في أنحاء البلاد، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على رئيس الجمهورية بدوام التوفيق والسداد، وعلى مصر بالتقدم والرقي والازدهار