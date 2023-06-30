عمل نبيل.. رد عاجل من إيران على تصريحات بوتين حول القرآن

وصف السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي تصريح بوتين حول احترام القرآن الكريم في روسيا بأنه عمل نبيل.

وتابع السفير الإيراني لدى موسكو في مؤتمر صحفي نقلته نوفوستي "إن حقيقة قبول فلاديمير بوتين للقرآن هدية في دربند، وقوله إن روسيا تحترم الكتب السماوية، بما في ذلك القرآن، هو عمل نبيل من رئيس الدولة. وهو احترام للمسلمين في روسيا".

ووفقا لسفير إيران في روسيا، فإن الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية تحاول اليوم إدخال أجندة زائفة في المجال الديني مفادها أن كل شيء ممكن، والقواعد الدينية لا تعني شيئا، والمشاعر والرغبات البشرية فوق كل شيء.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار مسجد جمعة في دربند، والذي يعتبر من أقدم مساجد العالم، حيث تم إهداء مصحف إليه، وقال خلال زيارته إن عدم احترام القرآن هو جريمة في روسيا على عكس بعض الدول الأخرى، ردا علي حرق المصح في العاصمة السويدية ستوكهولم.