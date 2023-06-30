دعاء للميت في آخر ساعة من يوم الجمعة.. أدركه بـ15 كلمة

تقترب شمس الجمعة الثانية من ذي الحجة على الغروب، ويكثر فيها البحث عن دعاء للميت في آخر ساعة من يوم الجمعة، لذا نرصد في التقرير التالي دعاء للميت في آخر ساعة من يوم الجمعة، وحكم إهداء ثواب الذكر والدعاء للميت.

الدعاء

دعاء للميت في آخر ساعة من يوم الجمعة

يقول الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء في بيان فضل القراءة والدعاء على القبر للميت: أجمع العلماء على أن القراءة على القبر لا تَحْرُم، ولا يأثم فاعلها، وذهب جماهير العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى استحبابها, لما روى أنس مرفوعا قال : «من دخل المقابر فقرأ فيها (يس) خفف عنهم يومئذ, وكان له بعددهم حسنـات», ولما صح عن ابن عمـر رضى الله عنه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها.

أما المالكية فقد ذهبوا إلى كراهة القراءة على القبر, ولكن الشيخ الدردير رضى الله عنه قال : «المتأخرون على أنه لا بأس بقراءة القرآن، والذكر، وجعل ثوابه للميت، ويحصل له الأجر إن شاء الله».

وشدد أن الخلاف في هذه المسألة ضعيف، ومذهب من استحب قراءة القرآن وأجازها هو الأقوى؛ حتى إن بعض العلماء رأى أن هذه المسألة مسألة إجماع وصرحوا بذلك، وممن ذكر هذا الإجماع الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي حيث قال : « وأي قربة فعلها, وجعل ثوابها للميت المسلم, نفعه ذلك, إن شاء الله... إلى أن قال : «قال بعضهم : إذا قرئ القرآن عند الميت, أو أهدي إليه ثوابه, كان الثواب لقارئه, ويكون الميت كأنه حاضرها, فترجى له الرحمة. ولنا, ما ذكرناه, وأنه إجماع المسلمين; فإنهم في كل عصر ومصر يجتمعون ويقرءون القرآن, ويهدون ثوابه إلى موتاهم من غير نكير » ا هـ.

وقد نقل الإجماع أيضا الشيخ العثماني، وعبارته في ذلك : «وأجمعوا على أن الاستغفار، والدعاء، والصدقة، والحج، والعتق تنفع الميت ويصل إليه ثوابه، وقراءة القرآن عند القبر مستحبة»ا هـ.

كما نص العلماء على وصول ثواب القراءة للميت، وأخذوا ذلك من جواز الحج عنه ووصول ثوابه إليه؛ لأن الحج يشتمل على الصلاة، والصلاة تقرأ فيها الفاتحة وغيرها، وما وصل كله وصل بعضه، فثواب القراءة يصل للميت بإذن الله تعالى خصوصًا إذا دعا القارئ أن يهب الله تعالى مثل ثواب قراءته للميت.

وأكد: على ما تقدم فإن أغلب العلماء، بل نقل بعضهم الإجماع على جواز القراءة على الميت كما بينا، وأما إهداء الثواب للميت وهل يصل فالجمهور على أنه يصل، وذهب الشافعية إلى أنه يصل كدعاء بأن يقول القارئ مثلا : «اللهم اجعل مثل ثواب ما قرأت لفلان» لا إهداء نفس العمل، والخلاف يسير، ولا ينبغي الاختلاف في هذه المسألة.

دعاء للميت في آخر ساعة من يوم الجمعة

ودعاء للميت في آخر ساعة من يوم الجمعة مستجاب لاشك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بساعة الاستجابة ورغب في إدراكها في ليل ويوم الجمعة، ومنه ما يلي:

اللهم أرحم من مات لنا، واجعل قبورهم روضةً من روضات الجنة يا أكرم الأكرمين.

اللهم أرزقهم الجنة وما قرب لها، وتجاوز عنهم برحمتك التي وسعت كل شيء.

اللهم إن كان من أهل الحسنات فزد له في ذلك وضاعف أعماله، وإن كان من أهل السيئات فتجاوز عن ذلك وأنت العفو الرؤوف.

اللهم إنك أهل الرحمة والمغفرة، فإنك كما سميت نفسك العفو الرحيم، فأجعل قبر فلان ابن فلان روضة من رياض الجنة، وزد له فيه مد بصره، وأحطه بريح الجنة، وأفرش تحته من فراش جنتك.

اللـهـم املأ قبره بالرضا والنور والفسحة والسرور.

اللهمّ أمّنه من فزع يوم القيامة، ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنةً مطمئنّةً.

اللهم أعف عنه وأغفر له وأفسح له في قبره مد بصره، وآنسه بلطفك، وأكرم نزله، وأغسله من الذنوب، وأبدله في آخرته دار خيرًا من داره وأهل خير من أهله، وثبته عند فتنة القبر.

اللهم في نهار هذا اليوم ارحم برحمتك وعفوك وجود كرمك من فارقونا فراقًا أبديًا وأنزل عليهم من نور جلالك وريح جنتك.

اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك واكتب له العتق من النار ووالديه يا رب العالمين آمين.



اللـهـم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار.

اللهم اجعل أبي ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم وحرمة النار عليهم، وكتبت الجنة لهم.

اللهم ارحم أبي واغفر له كل ذنوبه وبشره بمقعده في الجنة وحرم النار عن جسده واسقه من حوض نبيك.

اللهم ارحم أبي اللهم اجعل المسك ترابه والحرير فراشه، اللهم اجعل أبي من الذين تقول لهم أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.. اللهم آمين.

اللهم أرحم أبي الذي رحل عنا ولم يرحل منا، اللهم أجعله من السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب يا رب.

اللهم إنك أنت أهل الوفاء والحق، اللهم فاغفر له وارحمه، فإنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم اجعله من الذين سعدوا في الجنة، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض.

اللهم ارحمه فإنه كان مسلما، واغفر له فإنه كان مؤمنا، وأدخله الجنة فإنه كان بنبيك مصدقا، وسامحه فإنه كان لكتابك مرتلا.

اللهم أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء، فارحمه رحمة تطمئن بها نفسه، وتقر بها عينه.

اللهم شفع فيه نبينا ومصطفاك، واحشره تحت لوائه واسقه من يده الشريفة شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا.

اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وأعتق رقابنا، وأجب دعواتنا، واغمرنا في فيض عفوك ورحمتك يا رب.

اللهم إنّا نسألك جميع الرحمة والمغفرة، أصلح ذريّاتنا ونيّاتنا، وألّف بين قلوبنا، واستر عوراتنا، وفرّج همومنا.

ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وكفرعنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.

اللهم إني أسألك أن توفقني في أموري كلها، وأن تكتب لي الصلاح والرشاد والنجاح.

الدعاء

دعاء للميت في آخر ساعة من يوم الجمعة

اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر، وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى، وشر فتنة الفقر، اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم.

اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العالمين رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم.

اللّهم أدخلنا الجنَّة برحمتك من غير سؤال ولا حساب.

اللهم إني اسألك أن تغفر لي ولوالديّ وأن تجمعني بهم في أعلى درجات الجنّة كما جمعتني بهم في الدنيا من غير سؤال يا حيّ يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي.

اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.

اللهم يا ناصر يا معين، يا حافظ الدين ليوم الدَّين، اللهم إنَّ المسلمين تردَّى حالهم، وفتك فيهم أعداءهم، فيتَّموا أطفالهم، ورمّلوا نساءهم، وشرّدوا أبناءهم، اللهم فعليك بأعدائهم، وانصرهم فلا ناصر لهم أنت، وولِّي أمر المسلمين خيارهم، واجعل المنعة والغلبة لهم، يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح حال المسلمين، واشف مرضاهم، وارحم موتاهم، وأصلح إعلامهم، وزوِّج عزَّابهم، واستر نساءهم، واغنِ فقراءهم، فالأمر بيدك وأنت على ذلك قدير.