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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

احتفاء برئيس جامعة الأزهر بختام المؤتمر الدولي لجامعة السلطان الشريف علي الإسلامية

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي الذي نظمته جامعة السلطان الشريف علي الإسلامية بسلطنة بروناي، دار السلام، الذي أقيم عنوان: «مشهد التعليم العالي الإسلامي في القرن الحادي والعشرين» بحضور السلطان حسن بلقيه، سلطان بروناي، ورؤساء الجامعات الإسلامية الأسيوية؛ باحتفاء كبير بالدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، خلال مشاركته في المؤتمر.

مشهد التعليم العالي الإسلامي

وخلال الجلسة الختامية، أهدى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، السلطان، نسخة من كتاب «المزهر في التعريف بجامعة الأزهر»، الذي يتضمن التعريف بالجامعة، ونشأتها، وعدد كلياتها، والخدمات التعليمية التي تقدمها محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا؛ بوصفها كعبة العلم وقبلة العلماء من مختلف دول العالم.

جدير بالذكر أن المؤتمر الدولي حول «مشهد التعليم العالي الإسلامي في القرن الحادي والعشرين الاستراتيجيات والاتجاهات»، تضمن 132 ورقة بحثية، ومشاركة أكثر من 350 شخصا من مختلف دول العالم، تناولوا الجديد والحديث في مجالات التعليم العالي الإسلامي؛ كون التعليم والبحث العلمي هما القاطرة الحقيقية للتنمية الشاملة.

الأزهر جامعة السلطان الشريف سلطنة بروناي الدكتور سلامة داود مشهد التعليم العالي الإسلامي الدكتور أحمد الطيب

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